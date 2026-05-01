В Україні різко пригріє, але ненадовго: названо дату нового похолодання

В Україну повертається по-справжнбому тепла погода, але ненадовго.

Прогноз погоди в Україні на 2-3травня / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Ви дізнаєтесь:

Якою буде погода в Україні на вихідних

Як зміниться погода у Києві

Коли в Україні відчутно потеплішає

Перші травневі вихідні в Україні принесуть довгоочікуване потепління та сонячну погоду. Антициклон забезпечить сухі та комфортні умови майже по всій території країни.

Але вже наступними вихідними в Україні знову похолоднішає, повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

Якою буде погода в Україні на вихідних

"Антициклон організує суху, переважно сонячну погоду всі вихідні.Невеликий виняток - у суботу періодичні дощі пройдуть у Чернівецькій області, Херсонській та в Криму", - йдеться в повідомленні.

У суботу, 2 травня, вдень очікується від +9 до +13 градусів, у західних областях - від +12 до +16.

У неділю, 3 травня, стане ще тепліше: вдень очікується від +12 до +17 градусів, а на заході країни стовпчики термометрів піднімуться до +22.

Погода в Україні / Фото: t.me/PohodaNatalka

Погода в Києві 2-3 травня

У столиці вихідні будуть сонячними та сухими. У суботу температура становитиме близько +12…+13 градусів тепла , у неділю повітря прогріється до +16…+18 градусів.

Якою буде погода впродовж тижня

На тижні в Україні ще потеплішає. Денна температура підніматиметься до +17…+24 градусів. Водночас синоптикиня попереджає. що наступними вихідними стовпчики термометрів знову опустяться, і погода стане прохолоднішою.

Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у суботу та неділю, 2-3 травня, у Харкові та області прогнозуються заморозки, оголошено II рівень небезпеки. Про це повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

Крім того, у перші дні травня на Рівненщині очікується мінлива хмарність без опадів. В область нарешті прийде довгоочікуване потепління з поступовим підвищенням температури до 20-25 градусів тепла.

У Дніпрі перші травневі вихідні пройдуть під знаком прохолодної, але переважно сухої погоди. Після нічних заморозків наприкінці квітня температура поступово підвищуватиметься, а опади будуть малоймовірними, що відповідає загальній тенденції початку травня в регіоні.

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

