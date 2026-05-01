"Витівки Бедроса": Кіркоров здав тест ДНК на спорідненість із братом-двійником

Кіркорова змусили здати ДНК-тест на спорідненість із чоловіком на прізвище Матвєєв.

https://glavred.net/stars/shalosti-bedrosa-kirkorov-sdal-test-dnk-na-rodstvo-s-bratom-kopiey-10761167.html Посилання скопійоване

Бедрос Кіркоров у молодості / колаж: Главред, фото: facebook.com, Філіп Кіркоров

Коротко:

Навіщо Кіркоров здавав ДНК

Що показав аналіз

Путініст і батько скандального російського співака Філіпа Кіркорова Бедрос може мати позашлюбного сина, який також може бути братом його сина Філіпа.

Про це пишуть російські пропагандисти.

відео дня

Ще на початку тижня стало відомо, що Кіркоров здасть ДНК-тест у програмі путіністки й українофобки Лери Кудрявцевої.

Ведуча Кіркорову нічого не сказала, а коли була в його будинку напередодні зйомок, то попросила здати матеріали для дослідження. "Щоб це допомогло знайти хвороби, родичів і дізнатися інші речі про тебе", — ухильно відповіла ведуча. Співак хоч і помітно занервував, але погодився.

Матвєєв — дуже схожий на Кіркорова / Фото Стархіт

Кіркоров відразу зрозумів, що експертизу проходитиме співак Олександр Матвєєв, який на 18 років молодший за самого артиста. Він якраз міг народитися в ті бурхливі 80-ті, коли Бедроса не було вдома. Сам Матвєєв — копія Кіркорова.

"У 2005-му я прийшов на концерт Філіпа в Сочі, познайомився там з Бедросом, сказав, що я зображаю його сина. Ми поспілкувалися, далі я вже в Москві став з ним спілкуватися. Тут у мене й закралися сумніви, а раптом? До 8 років я ріс з татом-хокеїстом, потім він пішов, але я його мало бачив. Сказав мамі, що дружу з Бедросом, на що почув: "А у нас була миттєва зустріч". Тоді я не надав цьому значення", — заявив Матвєєв у пропагандистському каналі РФ.

Кіркоров і Матвєєв у дитинстві / Фото Стархіт

Пізніше з'ясувалося, що Кіркоров таки здав аналіз, і експертиза не підтвердила, що Матвєєв — не рідний брат путініста Кіркорова.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Про особу: Філіп Кіркоров Філіп Кіркоров — радянський і російський естрадний співак, Народний артист РФ (2008). У 2008 році також отримав звання Народного артиста в Україні, але у 2023 році його формально позбавили цього звання через підтримку російської агресії. Учасник безлічі скандалів, зокрема й "голої" вечірки Анастасії Івлєєвої в грудні 2023 року, яка спричинила хвилю "скасування" популярних артистів у країні-окупанті.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред