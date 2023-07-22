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ЗСУ вдарять по силах РФ в потрібний момент, у армії серйозна міць - Салліван

Андрій Ганчук
22 липня 2023, 10:47 оновлено 22 липня, 10:52
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Армії України потрібно буде подолати мінні загородження і ешелоновану "оборону" окупантів країни-агресора Російської Федерації, сказав Джейк Салліван.
ВСУ, Салліван
Результати контрнаступу ЗСУ будуть тоді, коли армія України завдасть свого удару - Салліван / Колаж: Главред, фото: 14 ОМБр, УНІАН

Сили оборони України мають серйозну міць, яка ще не була задіяна під час контрнаступу. ЗСУ планують завдати удару по військах окупантів Росії в потрібний момент. Українським військам треба буде подолати мінні загородження і ешелоновану "оборону" російських загарбників. Про це заявив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван.

У ході свого виступу на Aspen Security Forum він розповів про те, що українська армія має намір в потрібний час задіяти значні сили на полі бою. Проте ЗСУ належить подолати оборонні редути окупантів.

"Справа також у тому, що Україна має значні обсяги сил, які вона ще не направила у бій. Вона намагається вибрати момент, коли направлення цих сил у бій матиме максимальний ефект на полі бою", - зазначив Салліван.

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За його словами, армії України потрібно буде завдати удару в певний момент, щоб вплинути на подальший розвиток події у війні.

"Зрештою, це рішення, яке вони ухвалять. І саме в той момент, коли вони це ухвалять, ми дійсно побачимо, якими будуть результати контрнаступу", - додав Салліван.

Також Джейк Салліван підкреслив, що США і Україна контактують з питань контрнаступу ЗСУ, проте Київ ухвалює рішення самостійно.

Контрнаступ ЗСУ

Журналісти американського видання The Washington Post раніше написали, що Західні літаки не допоможуть ЗСУ в контрнаступі. Вони опублікували відомості, згідно з якими у США вважають, що російське ППО буде заважати працювати бойовій авіації.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що контрнаступ ЗСУ буде важким і довгим. За його словами, просування армії України ускладнюється через щільне мінування територій.

Президент Володимир Зеленський заявив, що контрнаступ ЗСУ йде повільно, але незабаром він набере обертів. Російські окупанти побудували декілька ліній "оборони", які потрібно буде подолати.

Інші новини:

новини США ЗСУ Джейк Салліван війна Росії та України контрнаступ ЗСУ
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