ЗСУ підуть у контрнаступ у Херсонській області - Нацгвардія

Українські захисники ведуть розвідку і б'ють по тилових позиціях російських окупантів.

https://glavred.net/ukraine/vsu-poydut-v-kontrnastuplenie-v-hersonskoy-oblasti-nacgvardiya-10485706.html Посилання скопійоване

ЗСУ готуються до контрнаступу в Херсонській області / Колаж: Главред, фото: 17 ОТБр імені Костянтина Пестушка, 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Українські військові готуються до потужного контрнаступу. Вибивати ворога вони планують з Херсонської області. Про це заявив представник Нацгвардії полковник Микола Уршалович під час брифінг.

Він зазначив, що зараз українські захисники ведуть розвідку і б'ють по тилах ворога.

"На Херсонському напрямку сили оборони продовжують чинити тиск на противника, ведеться активна розвідка і вогневе ураження на всю глибину оборони противника з метою підготовки районів і рубежів для наступальних дій", - сказав Уршалович.

відео дня

Українські розвідники змогли виявити 393 російські цілі, частина з них вже знищена.

Артилеристи Нацгвардії також майстерно відпрацювали на Лиманському, Бахмутському та Оріхівському напрямках. Вони виконали 570 вогневих завдань, знешкодили понад 50 окупантів, 14 з яких ліквідовано. Також нацгвардійці знищили два російські склади з боєкомплектами для артилерії.

Контрнаступ ВСУ

Нагадаємо, раніше Макрон зважився підтримати контрнаступ і анонсував потужну зброю для ЗСУ. Франція вирішила поставити Україні нові ракети дальнього радіусу дії.

"Ми вирішили поставити Україні нові ракети дальнього радіусу дії. Я думаю, що для нас сьогодні важливо послати сигнал про підтримку України, Про єдність НАТО", — сказав Макрон.

Також стало відомо про те, що ЗСУ шукають слабкі місця росіян. У Пентагоні заявили, що поки рано робити висновки про контрнаступ ЗСУ, бо зараз почалася Середня фаза контрнаступу.

Радник Маріупольського градоначальника Петро Андрющенко розповів, що захисники Маріуполя можуть взяти участь у контрнаступі. Герої оборони Азовсталі невипадково повернулися додому саме в момент контрнаступальної операції ЗСУ, вважає Андрющенко.

Інші новини: