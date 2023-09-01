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Окупанти розкололися на допиті: спецпризначенці ЗСУ взяли в полон 19 росіян

Олексій Тесля
1 вересня 2023, 15:51 оновлено 1 вересня, 15:55
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Перших двох "заблукалих" росіян снайпери взяли під час пошуку позицій в районі Білогорівки.
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Бійці ССО взяли в полон 19 росіян / Колаж: Главред, Фото: скріншот

19 російських окупантів потрапили в полон Силам спеціальних операцій ЗСУ на Луганському напрямку.

Про вдалі дії снайперської пари 3 окремого полку спеціального призначення йдеться в повідомленні прес-служби ССО.

Відзначається, що разом з піхотним підрозділом, без єдиного пострілу взято в полон 19 окупантів.

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У ССО уточнили, що перших двох "заблукалих" снайпери взяли під час пошуку позицій для роботи в районі Білогорівки.

При цьому на допиті полонені окупанти розповіли хто вони, звідки, коли їх будуть міняти, і які завдання стоять перед ними на зазначеній позиції.

Після цього бійці Сил оборони взяли в полон решту окупантів і зайняли нові позиції на Білогорівському напрямку.

Раніше повідомлялося про те, що полонений комбат РФ принизив Путіна і розкрив колосальні втрати окупантів в Україні. Втрати в батальйоні Юрія Томова досягають 30% від числа особового складу всього за кілька тижнів боїв в Україні.

Раніше повідомлялося, про зникнення російського командира майора Юрія Томова в Херсонській області. Експерт BILD Юліан Рьопке стверджує, що вранці 8 серпня ЗСУ провели "зухвалу вражаючу акцію" на Лівому березі Херсонської області, метою якої було викрадення майора Томова, який відповідає за прикордонну ділянку - щоб дізнатися більше про стратегію оборони російських сил в окупованій частині області.

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ЗСУ військовополонені війна Росії та України
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