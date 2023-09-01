Окупанти розкололися на допиті: спецпризначенці ЗСУ взяли в полон 19 росіян

19 російських окупантів потрапили в полон Силам спеціальних операцій ЗСУ на Луганському напрямку.
Про вдалі дії снайперської пари 3 окремого полку спеціального призначення йдеться в повідомленні прес-служби ССО.
Відзначається, що разом з піхотним підрозділом, без єдиного пострілу взято в полон 19 окупантів.
У ССО уточнили, що перших двох "заблукалих" снайпери взяли під час пошуку позицій для роботи в районі Білогорівки.
При цьому на допиті полонені окупанти розповіли хто вони, звідки, коли їх будуть міняти, і які завдання стоять перед ними на зазначеній позиції.
Після цього бійці Сил оборони взяли в полон решту окупантів і зайняли нові позиції на Білогорівському напрямку.
Раніше повідомлялося про те, що полонений комбат РФ принизив Путіна і розкрив колосальні втрати окупантів в Україні. Втрати в батальйоні Юрія Томова досягають 30% від числа особового складу всього за кілька тижнів боїв в Україні.
Раніше повідомлялося, про зникнення російського командира майора Юрія Томова в Херсонській області. Експерт BILD Юліан Рьопке стверджує, що вранці 8 серпня ЗСУ провели "зухвалу вражаючу акцію" на Лівому березі Херсонської області, метою якої було викрадення майора Томова, який відповідає за прикордонну ділянку - щоб дізнатися більше про стратегію оборони російських сил в окупованій частині області.
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