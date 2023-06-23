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Російські агресори вдарили по херсонським комунальникам, загинули 2 людей - ОВА

Дмитро Відоменко
23 червня 2023, 13:24 оновлено 23 червня, 13:24
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Окупанти 23 червня обстріляли комунальне транспортне підприємство Херсона, загинули 2 працівників, каже керівник місцевої ОВА.
Херсон, дідусь
За словами керівника Херсонської ОВА, 55-річний Комунальник загинув на місці / колаж Главред, фото УНІАН і Telegram О. Прокудін

Російські загарбники сьогодні, 23 червня, обстріляли Херсон і вдарили по комунальному транспортному підприємству, загинули двоє працівників. Про це заявив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у своєму Telegram-канал.

"У Херсоні окупаційні війська прицільним вогнем вдарили по комунальному транспортному підприємству. Били по цивільних працівниках, які забезпечують життєдіяльність міста", - написав він.

За словами чиновника, 55-річний комунальник загинув на місці. Ще п'ятеро його колег отримали поранення - їх госпіталізували в медустанови.

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Саме там від отриманих ран помер 43-річний комунальник.

"Лікарі намагалися врятувати його життя, проте травми виявилися занадто важкими. Чоловік помер у медзакладі", - підсумував Прокудін.

Обстріл рятувальників у Херсоні

У вівторок, 20 червня, російська окупаційна армія обстріляла рятувальників у Херсоні, які після затоплення розчищали мул. В результаті російської атаки один співробітник ДСНС загинув, ще семеро постраждали. Шестеро перебувають у важкому стані.

Крім того, раніше армія РФ обстріляла човен з людьми в Херсоні. Як повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак, росіяни відкрили вогонь "в спини цивільним". За його словами, шестеро людей, які евакуювалися з лівого берега, отримали поранення – дісталися до Херсона і були госпіталізовані.

Внаслідок обстрілу човна російськими окупантами біля Херсона поранення отримали 13 осіб. Серед загиблих-74-річний чоловік, який власним тілом прикрив жінку, коли росіяни відкрили вогонь по човні.

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