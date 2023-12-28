ЗСУ просунулися під Горлівкою, точаться позиційні бої: в ISW розкрили деталі

Окупаційні війська Росії намагаються просунутися у Харківській і Донецькій областях, відзначили аналітики американського Інституту вивчення війни.

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Війська РФ наступають у районі Бахмута і Кремінної - аналітики / Колаж: Главред, фото: командування ОС ЗСУ, Міноборони РФ (ілюстративне фото)

Сили оборони України досягли просування на захід від Горлівки Донецької області і продовжують вести позиційні бої з російськими окупантами. Війська агресора Росії могли просунутися під Кремінною і у районі Бахмута. Тривають позиційні бої на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна. Про це заявили в Інституті вивчення війни.

У зведенні ISW йдеться про те, що підрозділи сил оборони України нещодавно просунулися на захід від Горлівки. У тій локації точаться позиційні бої з загарбниками. Кадри просування підтверджуються геолокаційними знімками.

На яких ділянках фронту точаться активні бої

Згідно з оцінкою аналітиків, у районі Синьківки, Петропавлівки та Іванівки на Куп'янському напрямку в Харківській області, а також на захід і північний захід від Кремінної в районі Діброви і Серебрянського лісництва, точаться активні позиційні бойові дії. В цілому, ситуація характерна і для лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна.

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Аналогічна ситуація фіксується у напрямку північного заходу від Бахмута в районі Богданівки, на захід від Бахмута в районі Іванівського, у напрямку Часового Яру, і біля Кліщіївки та Андріївки.

"У наступальних операціях у цьому районі беруть участь добровольчий корпус з південного напрямку в районі Бахмута і неуточнений особовий склад Каспійської флотилії", - зазначено в звіті.

Де могли просунутися окупанти РФ

Російські загарбники просунулися в районі Кремінної. Також так звані воєнкори поширили відомості про нібито просування окупантів біля Ямполівки (Краматорський район) та біля Серебрянського лісництва. Візуального підтвердження цьому немає.

Також наголошується, що росіяни просунулися в районі Бахмута, тривають позиційні бої. З'явилися дані про те, що ворог досяг просування на 500 метрів у лісовій зоні на північ від Богданівки, проте відомості не підтверджуються візуально.

Війна Росії проти України

Війська РФ відбили позиції на Запоріжжі, які ЗСУ звільнили під час літньої контрнаступальної кампанії, вважають аналітики ISW. Бійці Сил оборони, імовірно, відійшли на оборонні позиції поблизу Роботиного. Окупанти просунулися на захід від Вербового – за 9 кілометрів від Роботиного.

Україна все ще може перемогти РФ, але є умови, написали журналісти британського видання The Guardian. У статті зазначено, що для цього західний світ має посилити підтримку Києва та інвестувати у перезапуск власної військової промисловості. Постачання озброєнь повинні бути стабільними.

Представниця Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк заявила, що ЗСУ дуже складно утримувати плацдарм на лівобережжі Херсонщини. За її словами, ворог активно застосовує там піхотні штурми. Ситуація залишається вкрай непростою.

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