Україна все ще може перемогти РФ, але є умови - The Guardian

Європа не виконала низку взятих на себе зобов'язань перед Києвом, внаслідок чого українцям доводиться "розплачуватися кров'ю".

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Щоб Україна перемогла у війні, необхідні стабільні поставки зброї / Колаж: Главред, фото: командування Об'єднаних Сил ЗС України, 22 окрема механізована бригада

Війна з країною-агресором РФ все ще може закінчитися перемогою України, але для цього необхідно зробити деякі важливі кроки як Києву, так і країнам Заходу. Деталі розкрив старший науковий співробітник з наземних воєн в Королівському інституті об'єднаних служб Джек Уотлінг у своїй статті для The Guardian.

Передусім, він зазначив, що Європа не виконала низку взятих на себе зобов'язань перед Києвом, внаслідок чого українцям доводиться "розплачуватися кров'ю". За його словами, Євросоюз обіцяв поставити Україні мільйон артилерійських снарядів упровдовж року, але в результаті військові отримали близько 300 тисяч боєприпасів.

На думку Уотлінга, щоб Україна перемогла у війні, необхідні стабільні поставки зброї. Це вимагатиме значної підтримки США, а також збільшення поставок з боку європейських держав.

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Уотлінг навів підрахунки Міноборони Естонії, згідно з якими допомога, яка потрібна Україні для оборони та продовження звільнення окупованих територій до 2025 року, є цілком посильною для європейських країн.

"Питання не в грошах, а в компетентності й доставці. Якщо кроки з реалізації цих заходів (поставок зброї, - ред.) не будуть зроблені, Україна програє", — написав експерт.

Аналітик також вважає, що Європі також варто інвестувати у власне військове виробництво.

Другий крок, який необхідний для поразки РФ, це виправлення помилок, які Україна зробила в ході літнього контрнаступу.

Уотлінг вважає, що головним пріоритетом Києва має бути поліпшення якості підготовки військ.

"Для України найближче майбутнє - це кілька місяців важких боїв без критично важливих ресурсів і спроб відновити бойову міць, яка була витрачена в 2023 році. Але Європа може визначити, як буде виглядати друга половина 2024 року і навіть 2025 рік. Це війна, яку можна виграти", — заявив Уотлінг.

Як повідомляв Главред, російський диктатор Володимир Путін має намір воювати з Україною не менше п'яти років. При цьому він упевнений, що в результаті здобуде перемогу. Про це господар Кремля заявив лідеру Китаю Сі Цзіньпіну під час візиту глави КНР до Москви в березні цього року, пише Nikkei Asia.

Як пише Politico, американські та європейські чиновники намагаються змінити стратегію підтримки України та змусити Київ сісти за стіл переговорів з РФ. Такі мирні переговори можуть означати передачу РФ частини української території. Білий Дім і Пентагон нібито змушують Україну перейти до стратегічної оборони і відмовилися від спроб звільнити території.

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