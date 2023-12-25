УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

МВА - про ситуацію в Авдіївці: битва за місто може призвести до перелому у війні

Андрій Ганчук
25 грудня 2023, 16:13
Російські окупанти намагаються оточити Авдіївку і несуть великі втрати в боях за місто, сказав керівник міської адміністрації Віталій Барабаш.
Авдіївка, промзона (ілюстративне фото)
ЗСУ відбивають атаки російських військ у районі Авдіївки / Колаж: Главред, фото: скріншот ТСН, Facebook П. Жебрівський (ілюстративне фото)

Окупаційні війська агресора Росії, як і раніше, намагаються взяти в оточення Авдіївку Донецької області. У боях за місто вони несуть великі втрати і навряд чи зможуть його взяти навіть до "виборів Путіна", які відбудуться в березні наступного року. Цілком можливо, саме в боях за Авдіївку може статися перелом у війні на користь ЗСУ. Про це заявив керівник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

В ефірі Еспресо він розповів про те, що в районі Авдіївки йдуть важкі бої. Окупанти намагаються взяти місто до Нового року. Командування РФ не шкодує ані сил, ані військової техніки. Загарбники намагаються оточити місто.

"Противник не рахує ані особовий склад, ані техніку, тобто намагається будь-якою ціною виконати поставлене перед ними завдання. До 14 грудня їм не вдалося це зробити, до Нового року також не вдасться, Я впевнений, і до їх псевдовиборів на болотах загарбники також не зможуть взяти Авдіївку. У мене сумнівів з цього приводу немає", - пояснив ситуацію Барабаш.

відео дня

За його словами, ворожі війська щодня зазнають великих втрат. За вчора близько 50 загарбників були ліквідовані, близько 100 отримали поранення. Цілком можливо, що в районі Авдіївки може статися перелом у війні на користь ЗСУ.

"Для окупантів Авдіївська м'ясорубка працює на повну потужність. У мене є внутрішнє відчуття, що вони на Авдіївці не те що зуби зламають, але і у них хребет надломиться. Я дуже хочу, щоб на Авдіївці був перелом не тільки їх хребта, а у цій війні. Чомусь мені здається, що так воно буде", - підкреслив Віталій Барабаш.

Ситуація в районі Авдіївки

У РФ колосальні втрати під Авдіївкою, раніше казав Віталій Барабаш. Ворог не припиняє штурми, обстановка залишається складною. Росіяни продовжують обстрілювати місто.

Окупанти просунулися під Авдіївкою 24 грудня, вважають аналітики Інституту вивчення війни. За їхніми оцінками, ворожі війська досягли незначного просування на південний схід та північний захід від міста.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
Авдіївка ЗСУ війська Росії війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Росія "хоче" взяти важливий пункт у Куп'янська і може ризикнути піти на Харків – ОВА

Росія "хоче" взяти важливий пункт у Куп'янська і може ризикнути піти на Харків – ОВА

18:17 Україна
Доставка F-16 в Україну "до кінця року": у ЗСУ пояснили ситуацію

Доставка F-16 в Україну "до кінця року": у ЗСУ пояснили ситуацію

17:16 Україна
МВА - про ситуацію в Авдіївці: битва за місто може призвести до перелому у війні

МВА - про ситуацію в Авдіївці: битва за місто може призвести до перелому у війні

16:13 Україна
Всі головні новини

Популярне

Все вже вирішено: названо рік, коли закінчиться війна в Україні - щасливий прогноз 6499

Все вже вирішено: названо рік, коли закінчиться війна в Україні - щасливий прогноз

Загроза захоплення стрімко зростає: окупанти можуть окупувати місто на сході 3175

Загроза захоплення стрімко зростає: окупанти можуть окупувати місто на сході

Розпускав руки: на Кіркорова подали до суду через зрадницю Ані Лорак 3072

Розпускав руки: на Кіркорова подали до суду через зрадницю Ані Лорак

Сергій Стерненко. Путін почав подавати дивні сигнали 2373

Сергій Стерненко. Путін почав подавати дивні сигнали

Останні новини

18:43

Командири РФ роздягають росіян догола, саджають в ями і б'ють - ЗСУ

18:17

Росія "хоче" взяти важливий пункт у Куп'янська і може ризикнути піти на Харків – ОВА

18:00

Не втратять аромат і не відсиріють: як зберігати кавові зерна

17:44

Російські пропагандисти зганьбилися новим сюжетом: цинічність зашкалюєВідео

17:29

Євген Клопотенко вперше розкрив суть конфлікту з Ектором Хіменес-Браво

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

17:16

Доставка F-16 в Україну "до кінця року": у ЗСУ пояснили ситуацію

16:35

906 артобстрілів за добу: Тарнавський розповів про важку ситуацію під Авдіївкою

16:35

Путін "зсуває" терміни захоплення Авдіївки: що сталось

16:13

МВА - про ситуацію в Авдіївці: битва за місто може призвести до перелому у війні

Реклама
16:04

Стала відома сума: українцям доведеться заплатити за третьою газовою платіжкою

15:42

Як сказати "с легким паром" українською: Авраменко назвав два цікаві відповідникиВідео

15:25

Ірині Білик зробили пропозицію руки і серця на Різдво

15:10

ЗСУ збили майже 30 "шахедів", ракети й винищувачі РФ - Зеленський про різдвяний вечір

15:09

Що Зеленський хоче обговорити з Орбаном: в ОП розповіли про теми переговорів

15:04

ЗМІ повідомили про отруєння пропагандиста Красовського, той вийшов на зв'язок

14:53

Зовсім не для краси: для чого потрібні дірки в сирі

14:44

Це просто шикарна закуска, яка затьмарить Олів'є на Новий Рік 2024 - рецептВідео

14:27

Кабмін розробляє правила на мобілізацію 500 тисяч військових: Арахамія розкрив деталі

14:23

Дрон атакував позиції окупантів в Бердянську: в місті пролунав сильний вибух

13:58

"10 мільйонів мобрезерву": Дикий розкрив, коли РФ кине нових окупантів на штурми України

Реклама
13:42

Церковне свято 26 грудня: що не можна робити в одну з найважливіших дат - Собор Пресвятої Богородиці

13:31

Чому чоловік зраджує свою дружину: приховані ознаки, які на це вказують

13:31

Тоня Матвієнко висловилася про появу зрадників-"Кроликів" на похоронах мами

13:18

Жодна армія не дозволяє собі так втрачати людей: військовий про бої в Авдіївці

13:16

Виплати для пенсіонерів і не лише: Україна отримала понад 1 млрд доларів

12:38

Тільки геній знайде двох кроликів за 4 секунди: надзвичайно важка загадка

12:32

"Узаконене щастя": Галкін показав романтичне побачення з Пугачовою

12:25

Загроза захоплення стрімко зростає: окупанти можуть окупувати місто на сході

12:22

Гороскоп на завтра 26 грудня 2023: Рибам - проблеми через чоловіка, Діві - несподіване знайомство

12:00

Розпускав руки: на Кіркорова подали до суду через зрадницю Ані Лорак

11:43

Росія не зможе реалізувати свої підступні плани – Буданов

11:24

Софія Ротару звернулася до українців на Різдво

11:21

Дружина Віктора Павліка розповіла про свою хворобу

11:15

"Збили" F-16: у Повітряних силах прокоментували російські заяви

11:04

Забудьте про торти: цей новорічний мандариновий десерт без випікання перевершує всі очікування

11:02

Китайський гороскоп на завтра 26 грудня: Биків оцінять, Тигри - бережіть сили

10:56

Майже до середини 2024 року: кому з ВПО можуть автоматично продовжити виплати

10:55

Все вже вирішено: названо рік, коли закінчиться війна в Україні - щасливий прогнозВідео

10:42

Можна не бруднити: як злити воду після варіння макаронів і картоплі без друшляка

10:19

Наступають без зупинки: окупанти просунулися під Авдіївкою

Реклама
10:09

"Не місяць і не рік": військовий дав прогноз, коли закінчиться війна в Україні

09:07

Розв'яже руки ЗСУ: знищення російських літаків змінить ситуацію на фронті

08:45

Названо 2 напої, які можуть вилікувати похмілля

08:44

Українська ППО знищила 2 російські літаки Су-34 і Су-30 за добу

08:10

Шлях до миру в нас лише одинПогляд

08:00

Гороскоп на 2024 рік для Росії: Кремль трястиме, РФ затріщить по швах, намічається різанинаЕксклюзив

07:59

РФ вночі атакувала Україну "Шахедами" і ракетами: у Генштабі розповіли деталі

06:10

Головний страх диктатора ПутінаПогляд

02:42

Як відполірувати мийку з нержавійки до блиску: потрібне тільки борошно

02:05

Даша Кацуріна зізналася, чи шкодує про повернення в Україну і життя з Дантесом

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Лайфхаки
Усе про салоПрибиранняПранняКімнатні рослиниСад та город
Персони
Марк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новини
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти