МВА - про ситуацію в Авдіївці: битва за місто може призвести до перелому у війні

Російські окупанти намагаються оточити Авдіївку і несуть великі втрати в боях за місто, сказав керівник міської адміністрації Віталій Барабаш.

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ЗСУ відбивають атаки російських військ у районі Авдіївки / Колаж: Главред, фото: скріншот ТСН, Facebook П. Жебрівський (ілюстративне фото)

Окупаційні війська агресора Росії, як і раніше, намагаються взяти в оточення Авдіївку Донецької області. У боях за місто вони несуть великі втрати і навряд чи зможуть його взяти навіть до "виборів Путіна", які відбудуться в березні наступного року. Цілком можливо, саме в боях за Авдіївку може статися перелом у війні на користь ЗСУ. Про це заявив керівник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

В ефірі Еспресо він розповів про те, що в районі Авдіївки йдуть важкі бої. Окупанти намагаються взяти місто до Нового року. Командування РФ не шкодує ані сил, ані військової техніки. Загарбники намагаються оточити місто.

"Противник не рахує ані особовий склад, ані техніку, тобто намагається будь-якою ціною виконати поставлене перед ними завдання. До 14 грудня їм не вдалося це зробити, до Нового року також не вдасться, Я впевнений, і до їх псевдовиборів на болотах загарбники також не зможуть взяти Авдіївку. У мене сумнівів з цього приводу немає", - пояснив ситуацію Барабаш.

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За його словами, ворожі війська щодня зазнають великих втрат. За вчора близько 50 загарбників були ліквідовані, близько 100 отримали поранення. Цілком можливо, що в районі Авдіївки може статися перелом у війні на користь ЗСУ.

"Для окупантів Авдіївська м'ясорубка працює на повну потужність. У мене є внутрішнє відчуття, що вони на Авдіївці не те що зуби зламають, але і у них хребет надломиться. Я дуже хочу, щоб на Авдіївці був перелом не тільки їх хребта, а у цій війні. Чомусь мені здається, що так воно буде", - підкреслив Віталій Барабаш.

Ситуація в районі Авдіївки

У РФ колосальні втрати під Авдіївкою, раніше казав Віталій Барабаш. Ворог не припиняє штурми, обстановка залишається складною. Росіяни продовжують обстрілювати місто.

Окупанти просунулися під Авдіївкою 24 грудня, вважають аналітики Інституту вивчення війни. За їхніми оцінками, ворожі війська досягли незначного просування на південний схід та північний захід від міста.

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