РФ відбила позиції на Запоріжжі, які ЗСУ захопили під час контрнаступу - ISW

Аналітики ISW не вважають, що повернення цих позицій російськими військами є особливо важливим на даний момент.

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Українські війська відійшли на більш придатні для оборони позиції поблизу Роботиного на зиму / Колаж: Главред, фото: командування Об'єднаних Сил ЗС України

Російські окупаційні війська просунулися на заході Запорізької області й відбили позиції, які українські війська захопили під час контрнаступу влітку 2023 року. Ймовірно, це сталося після того, як українські війська відійшли на більш придатні для оборони позиції поблизу Роботиного на зиму. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Як зазначають аналітики ISW, геолокаційні кадри, опубліковані 14 і 27 грудня, показують, що російські війська просунулися на захід від Вербового (9 км на схід від Роботиного).

За оцінками ISW, захоплення українськими військами сусідніх позицій у серпні 2023 року було тактично важливим, оскільки могло дозволити українським військам розпочати операцію повз найщільніші російські мінні поля та оборону.

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Однак аналітики ISW не важають, що повернення цих позицій російськими військами є особливо важливим на даний момент.

Командувач української Таврійської групи військ, бригадний генерал Олександр Тарнавський заявив в інтерв'ю BBC 27 грудня, що російське керівництво хоче щонайменше захопити Авдіївку. Більш амбітна мета окупантів - захоплення всієї Донецької та Луганської областей. Також вони хочуть повернути територію, яку російські війська втратили в Запорізькій області під час українського контрнаступу.

Експерти ISW також вважають, що нинішня позиційна війна в Україні не є стабільним глухим кутом, оскільки поточний баланс може бути змінений в будь-яку сторону в залежності від рішень, ухвалених на Заході або в Росії. При цьому обмежені російські досягнення можуть стати значними, якщо Захід припинить військову допомогу Україні.

Військова допомога Україні

США виділили Україні новий пакет військової допомоги. Його розмір становить 250 мільйонів доларів. Цей пакет допомоги стане останнім цього року.

У Міноборони США до 30 грудня закінчаться гроші, які витрачаються на заміну зброї, що поставляється Україні. Вільних коштів поки не буде, оскільки Конгрес поки так і не проголосував за виділення додаткових грошей на фінансування військової допомоги Києву.

Як пише Politico, американські та європейські чиновники намагаються змінити стратегію підтримки України і змусити Київ сісти за стіл переговорів з РФ. Такі мирні переговори можуть означати передачу РФ частини української території. Білий Дім і Пентагон нібито змушують Україну перейти до стратегічної оборони і відмовилися від спроб звільнити території.

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