Привіт новому "другу Путіна": Іспанія відправить Leopard до кордону України - ЗМІ

Мадрид має намір перекинути до кордону України 600 військових, танки Leopard і вертольоти в рамках заходів Північноатлантичного альянсу, пишуть журналісти.

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Іспанія відправить до Словаччини танки і вертольоти - ABC / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, GoogleMaps

Іспанія збирається відправити групу військових з технікою до Словаччини. Мадрид ухвалив таке рішення в ситуації необхідності стримувати країну-агресорку Росію.

Як повідомляє ABC, Іспанія вже у 2024 році розмістить своїх військових у Словаччині. Мадрид відправить 600 солдатів, які в рамках місії НАТО повинні посилити кордони колективного блоку безпеки Заходу.

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Також журналістам стало відомо, що Іспанія перекине до Словаччини танки Leopard і вертольоти.

Загроза нападу Росії на НАТО

Президент США Джо Байден раніше заявив, що якщо Путін захопить Україну, він нападе на союзників з НАТО. Американський президент закликав Конгрес не зволікати з голосуванням про продовження фінансувань військової допомоги Києву і припустив прямий військовий конфлікт Штатів і Росії.

ФРН перекине війська до кордонів Росії - зокрема, Німеччина і Литва підписали угоду, згідно з якою Берлін відправить до країн 5 тисяч своїх військ для захисту східних кордонів НАТО від потенційної російської агресії. Війська будуть поступово перекидатися до 2027 року.

США перекинуть свої війська до кордонів з Росією, написали журналісти Bild. Журналісти акцентували увагу на тому, що три країни Північної Європи – Фінляндія, Данія і Швеція – уклали зі Штатами новий військовий пакт, щоб захиститися від можливої військової агресії Москви. Також вони вирішили перестрахуватися на випадок приходу на пост президента США Дональда Трампа.

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