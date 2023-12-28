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ЗСУ дуже важко утримувати позиції: на Херсонщині ворог атакує "м'ясними штурмами"

Юлія Закрепа
28 грудня 2023, 10:52
За минулу добу українським військовим вдалось відбити 13 ворожих атак на Херсонщині.
ЗСУ дуже важко утримувати позиції: на Херсонщині ворог атакує 'м'ясними штурмами'
Ситуація на Херсонщині важка / колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ

Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України капітан 1-го рангу Наталя Гуменюк заявила, що на лівобережжі Херсонщини ситуація залишається напруженою.

"ЗСУ дуже важко вдається утримувати позиції. Всі штурми, які застосовує ворог переважно є пішими, з використанням піхоти. Однак, це відбувається майже без підтримки броньованої техніки, бо вона дуже щільними рядами стоїть спалена навколо цього рубежу і демонструє ворогу що буде з ним, коли він просунеться трохи далі", - зазначила в ефірі телеканалу "Еспресо".

За її словами, за минулу добу українським військовим вдалось відбити 13 ворожих атак, внаслідок чого росіяни зазнали втрат і відступили на позиції, з яких прийшли.

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"Переважно атаки проводяться м'ясними штурмами бійців типу роти "z", які перекидаються час від часу на наш напрямок. Оскільки техніка більше потрібна на східному, Авдіївському напрямку, - ворог направляє її туди", - додала вона.

Ситуація на Херсонщині: що відомо

Нагадаємо, що на лівобережжі Херсонщини РФ намагається вибити ЗСУ та наривається на удари. Російські окупаційні війська провели 23 безуспішних атаки позицій ЗСУ - ворог зазнав значних втрат, сказали в Генеральному штабі.

Росіяни масово атакують Херсонщину "шахедами" нового зразка. Сили ППО результативно працюють над обласним центром. Однак, окупанти атакують масово, в тому числі по інфраструктурних об'єктах.

Росіяни змінили тактику ударів по Херсонщині. На думку аналітиків, після того як росіяни вирішили перекинути свою далекобійну артилерію ближче до річки Дніпро, в ЗСУ з'явиться можливість для її знищення.

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війна в Україні ЗСУ Херсонська область
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