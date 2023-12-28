ЗСУ дуже важко утримувати позиції: на Херсонщині ворог атакує 'м'ясними штурмами'

Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України капітан 1-го рангу Наталя Гуменюк заявила, що на лівобережжі Херсонщини ситуація залишається напруженою.
"ЗСУ дуже важко вдається утримувати позиції. Всі штурми, які застосовує ворог переважно є пішими, з використанням піхоти. Однак, це відбувається майже без підтримки броньованої техніки, бо вона дуже щільними рядами стоїть спалена навколо цього рубежу і демонструє ворогу що буде з ним, коли він просунеться трохи далі", - зазначила в ефірі телеканалу "Еспресо".
За її словами, за минулу добу українським військовим вдалось відбити 13 ворожих атак, внаслідок чого росіяни зазнали втрат і відступили на позиції, з яких прийшли.
"Переважно атаки проводяться м'ясними штурмами бійців типу роти "z", які перекидаються час від часу на наш напрямок. Оскільки техніка більше потрібна на східному, Авдіївському напрямку, - ворог направляє її туди", - додала вона.
Ситуація на Херсонщині: що відомо
Нагадаємо, що на лівобережжі Херсонщини РФ намагається вибити ЗСУ та наривається на удари. Російські окупаційні війська провели 23 безуспішних атаки позицій ЗСУ - ворог зазнав значних втрат, сказали в Генеральному штабі.
Росіяни масово атакують Херсонщину "шахедами" нового зразка. Сили ППО результативно працюють над обласним центром. Однак, окупанти атакують масово, в тому числі по інфраструктурних об'єктах.
Росіяни змінили тактику ударів по Херсонщині. На думку аналітиків, після того як росіяни вирішили перекинути свою далекобійну артилерію ближче до річки Дніпро, в ЗСУ з'явиться можливість для її знищення.
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