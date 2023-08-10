ЗСУ ліквідували найкращого "мачо на селі" з Пензенської області РФ

Захисники України ліквідували чергового російського окупанта - коваля з Пензенської області Іллю Бухольцева. 41-річний загарбник свого часу став переможцем фотоконкурсу "Мачо на селі Архангельське 2012".
"ЗСУ ліквідували топ-модель і переможця фотоконкурсу "Мачо на селі Архангельське 2012" Пензенської області, за сумісництвом місцевого коваля Іллю Бухольцева", - повідомив у Telegram OSINT-розслідувач Іраклі Комахідзе.
Окупант Бухольцев - уродженець міста Тавда Свердловської області. З 1995 року жив у селі Архангельське в Пензенській області.
У своєму селі у нього була кузня, він займався куванням по металу. У червні 2023 року Бухольцев уклав контракт из ЗС РФ та поїхав вбивати українців.
Свою смерть загарбник Ілля Бухольцев знайшов в Україні 30 липня. У країні-агресорі окупанта нагородили "орденом мужності" посмертно.
Зазначимо, за даними Генштабу ЗСУ, в Україні ліквідовано вже понад 250 тисяч російських окупантів.
Як повідомляв Главред, в кінці липня українські військові "приземлили" російський розвідувально-ударний вертоліт Ка-52 Алігатор. Разом з геликоптером був ліквідований полковник авіації Віталій Табачник.
Відомо, що його збили бійці 38-ї окремої бригади морської піхоти, застосувавши переносний зенітно-ракетний комплекс. Вертоліт летів на гранично малій висоті.
Раніше на війні в Україні був ліквідований тезка російського пропагандиста Володимира Соловйова. Він був членом терористичної організації "ПВК Вагнер".
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