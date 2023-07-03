ЗСУ ліквідували російського полковника, який командував загоном Кадирова

Українські військові ліквідували на фронті російського окупанта, полковника Євгенія Писаренка, який був командиром одного із загонів спецпідрозділу Кадирова "Ахмат". Про це повідомив український офіцер Анатолій Штефан ("Штірліц") у Telegram.
"Успішно демобілізовано – командир загону спецназу "Ахмат", полковник Євгеній "Великий" Писаренко", – написав він.
Український офіцер також оприлюднив фото знищеного окупанта.
Більше подробиць про те, як і де було ліквідовано російського окупанта, Штефан не повідомляв.
У той же час російські пропагандистські ЗМІ розповіли, що Писаренко нібито добровільно вирішив взяти участь у війні, яку розв’язала проти України країна-агресорка Росія.
Також російські пропагандисти повідомили, що Писаренко був родом зі Ставропольського краю.
Раніше повідомлялося, що на Бєлгородщині ліквідували полковника РФ, якого відправили знищити "ДРГ". Російський полковник був ліквідований після того, як потрапив у засідку поблизу українського кордону.
Нагадаємо, у захопленому РФ Маріуполі Донецької області були знищені четверо офіцерів російської окупаційної армії. Ворожі офіцери були ліквідовані в районі Маріупольського порту.
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