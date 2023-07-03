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ЗСУ ліквідували російського полковника, який командував загоном Кадирова

Альона Вороніна
3 липня 2023, 14:07 оновлено 3 липня, 14:11
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Раніше окупант служив в ОМОНі, де й отримав звання полковника.
Ликвидированный российский полковник Евгений Писаренко
ЗСУ ліквідували російського полковника, який командував загоном Кадирова/ Telegram Штірліц

Українські військові ліквідували на фронті російського окупанта, полковника Євгенія Писаренка, який був командиром одного із загонів спецпідрозділу Кадирова "Ахмат". Про це повідомив український офіцер Анатолій Штефан ("Штірліц") у Telegram.

"Успішно демобілізовано – командир загону спецназу "Ахмат", полковник Євгеній "Великий" Писаренко", – написав він.

Український офіцер також оприлюднив фото знищеного окупанта.

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Більше подробиць про те, як і де було ліквідовано російського окупанта, Штефан не повідомляв.

У той же час російські пропагандистські ЗМІ розповіли, що Писаренко нібито добровільно вирішив взяти участь у війні, яку розв’язала проти України країна-агресорка Росія.

Також російські пропагандисти повідомили, що Писаренко був родом зі Ставропольського краю.

Telegram Штирлиц
Ліквідований російський полковник Євгеній Писаренко/ Telegram Штірліц

Раніше повідомлялося, що на Бєлгородщині ліквідували полковника РФ, якого відправили знищити "ДРГ". Російський полковник був ліквідований після того, як потрапив у засідку поблизу українського кордону.

Нагадаємо, у захопленому РФ Маріуполі Донецької області були знищені четверо офіцерів російської окупаційної армії. Ворожі офіцери були ліквідовані в районі Маріупольського порту.

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