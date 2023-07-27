ЗСУ ліквідували важливого російського офіцера у "великих погонах"

Українські військові "приземлили" російський розвідувально-ударний гелікоптер Ка-52 "Алігатор". У ньому був російський офіцер "у великих погонах". Офіцер "самоліквідувався". Про це повідомляють росЗМІ.
Разом з гелікоптером був ліквідований полковник авіації Віталій Табачников.
Відомо, що його збили бійці 38-ї окремої бригади морської піхоти, застосувавши переносний зенітно-ракетний комплекс. Вертоліт летів на гранично малій висоті.
Навіть російські пропагандисти писали про те, що ЗСУ ліквідували "дуже важливого" російського офіцера з "великими погонами" та "неймовірними заслугами".
Як повідомляв Главред, в районі тимчасово окупованого міста Бердянськ був ліквідований російський генерал-лейтенант Олег Цоков. У вересні минулого року генерал вже був поранений внаслідок атаки українських військ в районі Сватове, але тоді тому вдалося вижити.
Окрім того, нещодавно ЗСУ ліквідували "воєнкора" одного з найбільших ресурсів пропагандистів РФ. Ростислав Журавльов загинув внаслідок обстрілу. Крім того, отримали поранення ще троє пропагандистів.
Інші новини: