ЗСУ ліквідували важливого російського офіцера у "великих погонах"

Окупанта вдалося ліквідувати, збивши російський вертоліт Ка-52 "Алігатор".

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ЗСУ ліквідували російського полковника авіації / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Анатолій Штефан

Українські військові "приземлили" російський розвідувально-ударний гелікоптер Ка-52 "Алігатор". У ньому був російський офіцер "у великих погонах". Офіцер "самоліквідувався". Про це повідомляють росЗМІ.

Разом з гелікоптером був ліквідований полковник авіації Віталій Табачников.

Відомо, що його збили бійці 38-ї окремої бригади морської піхоти, застосувавши переносний зенітно-ракетний комплекс. Вертоліт летів на гранично малій висоті.

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Навіть російські пропагандисти писали про те, що ЗСУ ліквідували "дуже важливого" російського офіцера з "великими погонами" та "неймовірними заслугами".

Як повідомляв Главред, в районі тимчасово окупованого міста Бердянськ був ліквідований російський генерал-лейтенант Олег Цоков. У вересні минулого року генерал вже був поранений внаслідок атаки українських військ в районі Сватове, але тоді тому вдалося вижити.

Окрім того, нещодавно ЗСУ ліквідували "воєнкора" одного з найбільших ресурсів пропагандистів РФ. Ростислав Журавльов загинув внаслідок обстрілу. Крім того, отримали поранення ще троє пропагандистів.

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