Українські партизани ліквідували 19 "вагнерівців" у Ростовській області

Командири ПВК Вагнер вирішили, що втрати необхідно приховати, тому позбулися "демілітаризованих" окупантів.

У лавах ПВК Вагнер стало на 19 найманців менше / Фото kommersant.ru

Партизанський рух АТЕШ, створений українцями та кримськими татарами, заявив, що успішно "денацифікував" найманців приватної військової компанії "Вагнер" на території РФ. В одному з тренувальних таборів Ростовської області 19 "вагнерівців" задихнулися від чадного газу в наметі.

Щоб приховати ці втрати, командири ПВК "Вагнер" скинули тіла в траншею та спалили їх.

"Командування терористичної ПВК "Вагнер" нічого іншого не придумало, як викопати траншею та спалити тіла, тому що в армії Росії втрат немає. Ну що ж, тепер немає 19 осіб і не буде ще більше. Ви можете скільки завгодно спростовувати цей факт, але 19 осіб вже не повернути", - йдеться в Telegram-каналі АТЕШ.

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Партизани запевняють, що представники руху впроваджені як в Збройні Сили РФ, так і в лави ПВК "Вагнер".

"Нам вдалося успішно впровадити до лав ПВК "Вагнер" понад 1000 агентів, передаємо привіт рекрутерам з ПВК "Вагнер", це було дуже легко. Далі більше", - додали партизани.

Скріншот повідомлення АТЕШ / t.me/atesh_ua/366

Як повідомляв Главред, на війні в Україні ліквідований найманець ПВК Вагнер Руслан Джафаров. Чоловік був засуджений за замовне вбивство, але в РФ його поховали як "героя".

Нагадаємо, під Москвою місцеві жителі виявили таємне поховання "вагнерівців", яких з України вивозять фурами. Поховання 22 загиблих найманців виявили жителі селища Фряново (міський округ Щелково Московської області).

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