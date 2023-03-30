ЗСУ ліквідували Володимира Соловйова

Як повідомляють російські пабліки, він був членом терористичної організації "ПВК Вагнер"

Ліквідований окупант / соцмережі

На війні в Україні було ліквідовано тезку російського пропагандиста Володимира Соловйова.

Як повідомляють російські пабліки, він був членом терористичної організації "ПВК Вагнер"

"При виконанні бойового завдання в складі ПВК загинув Соловйов Володимир Олександрович (03.09.1980 р.н.) уродженець Д. Гарівка", - йдеться в міні-некролозі.

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Примітно, що навіть росіяни в коментарях під публікацією раділи смерті окупанта.

"На одного алкаша злочинця у нас стало менше", "Не той Соловйов, шкода", "Ех, знову не той", "Бухав з 5 років, мати бив, крав. Типовий герой", "Це не той Володимир Соловйов, на жаль. Але і так непогано", - писали під публікацією.

Інформація про ліквідацію окупанта / скріншот

Нагадавши, українські партизани ліквідували 19" вагнерівців " у Ростовській області. Партизанський рух АТЕШ, створений українцями і кримськими татарами, заявив, що успішно "денацифікував" найманців приватної військової компанії "Вагнер" на території РФ. В одному з тренувальних таборів Ростовської області 19 "вагнерівців" задихнулися від чадного газу в наметі.

Раніше повідомлялося, що ВСУ ліквідували майора з пункту управління бригади та розрахунку комплексу БПЛА "Орлан-10". У селі Банникове Тюменської області поховали ліквідованого в Україні 33-річного майора Володимира Ковальова.

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