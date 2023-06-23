Окупанти злетіли у повітря: у Маріуполі ліквідували чотирьох офіцерів РФ

Ворожі офіцери були ліквідовані в районі Маріупольського порту, розповіли в "Маріуполь. Спротив".

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Удар по окупантам РФ у Маріуполі / скріншот

У захопленому РФ Маріуполі Донецької області були знищені четверо офіцерів російської окупаційної армії.

Про це йдеться в повідомленні в Telegram-каналі "Маріуполь.Спротив". Також публікуються відео з місця подій.

Підкреслюється, що ворожі офіцери були ліквідовані в районі Маріупольського порту.

відео дня

Судячи з опублікованих знімків, офіцери окупаційної армії РФ могли бути знищені в результаті удару по одному з приватних будинків.

"Доброго ранку! Сьогодні просто привітали росіян біля порту. Мінус чотири офіцери", - додали в "Маріуполь.Спротив".

Дивіться відео - у Маріуполі ліквідували офіцерів РФ:

Наслідки удару по окупантах у Маріуполі / скріншот

Раніше в окупованому Луганську прогриміли нові вибухи. Після цього над містом з'явився великий стовп густого диму.

Приліт припав по будівлі Луганської академії внутрішніх справ, де розташовувалися військові РФ.

Як стверджують російські пропагандисти, внаслідок вибуху ймовірно є знищені та поранені окупанти.

Нагадаємо, вибух великої сили прогримів у тимчасово окупованому Росією Луганську.

При цьому місцеві жителі повідомляють, що перед вибухами нібито було чути шум, що нагадує по звуку ракету.

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