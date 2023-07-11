У Бердянську ліквідували топ-генерала армії Путіна: в РФ підняли скандал

У Запорізькій області в окупованому Бердянську у готелі, який захопила Росія і поселила військове керівництво окупаційної армії, в ніч на 11 липня прогриміли вибухи.
Як повідомляє Бердянська міська військова адміністрація, попередньо там загинув окупаційний генерал Олег Цоков.
За даними влади окупованого Бердянська, вибухи прогриміли в захопленому готелі "Дюна", де оселилося керівництво окупаційної армії.
"Будівлю фактично зрівняли з землею. Зараз там розбирають завали. У тому напрямку поїхало багато машин швидкої допомоги. Чекаємо офіційного підтвердження і деталі від Генштабу", - повідомили в Бердянській МВА.
Російські пропагандисти підняли виття і пишуть, що там вдалося ліквідувати окупаційного генерала Олега Цокова, заступника командувача Південного військового округу РФ.
Нагадаємо, раніше українські захисники ліквідували 27-річного сержанта російської окупаційної армії Артема Столбова. До потрапляння на війну в Україну житель Пермського краю практично на всіх фотографіях в соцмережах "світився" вічно п'яним. Загарбник воював проти України як мінімум кілька місяців і навіть встиг отримати "нагороду" за вбивства українців.
Також повідомлялося, що Збройні Сили України ліквідували російського окупанта Сергія Франка. Загарбник воював проти України з червня. "Вантажем 200 "став на території" ЛНР". Російські пропагандисти пишуть, що Франко рвався на фронт з перших днів російського вторгнення в Україну, але був включений до списку з четвертого разу.
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