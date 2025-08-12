'Радник Путіна' назвав головні 'хотілки' Кремля на зустрічі з Трампом

У Путина є "два плани".

У Кремлі мріють, що Трамп відмовиться від підтримки України - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, facebook.com/WhiteHouse

Коротко:

Путін готується до двох сценаріїв

У Кремлі мріють про "крах України"

Трамп нібито має "купитися" на пропозицію Кремля

Керівник країни-окупанта Володимир Путін налаштувався на два сценарії на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Перший - укладення так званого двостороннього договору, який начебто включатиме "вихід" ЗСУ з Донбасу і виведення окупантів із Харківської, Сумської та Дніпропетровської областей. Другий - відмова президента України Володимира Зеленського від реалізації такого "плану", після чого Трамп, мовляв, має припинити підтримку Києва. Про це заявив заступник директора Центру європейських і міжнародних досліджень Вищої школи економіки та "радник Кремля із зовнішньої політики" Дмитро Суслов.

"Зручний шлях до виходу із ситуації"

Як повідомляє Corriere della Sera, він розповів, що Путін, мовляв, пропонує Трампу "зручний вихід із ситуації" і очікує два варіанти розвитку подій.

План Путіна на зустріч із Трампом

Перший - мовляв, ухвалення США і РФ двостороннього плану щодо "миру" в Україні. Для Кремля "принципово важливо", щоб план був двостороннім - без України та Європи.

Так званий механізм може включати "вихід" Сил оборони з тих районів Донбасу, які вони контролюють, а окупанти нібито вийдуть із Сумської, Дніпропетровської та Харківської областей. В інших зонах лінія фронту має зберегтися.

У 2024 році росіяни "вимагали", щоб українці повністю вийшли зі своїх територій, а тепер окупанти, мовляв, просять тільки про відхід із Донбасу.

Крім того, ключова "вимога" РФ - зобов'язання України не вступати до НАТО. Мовляв, це "неминуча умова".

"Потім фінальні угоди повинні, природно, включати демілітаризацію України і конституційну реформу в бік федералізації", - каже Суслов.

У Кремлі "вірять" у нібито крах України

Другий варіант, за словами Суслова, передбачає відмову України і Європи від цього "плану". Мовляв, після такого рішення Трамп нібито припинить усю військову допомогу Києву і перестане продавати зброю Європі, щоб вона не передавала озброєння українцям.

"Це прискорить поразку України та її повний крах", - мріє Суслов.

Чому Кремль вірить, що Трамп "поведеться"

На думку "експерта", Трамп може піти на такий крок, оскільки "поставив себе в складне становище", коли почав вимагати від Індії, Китаю і Бразилії припинити купувати російську нафту, погрожуючи їм вторинними санкціями. Мовляв, Трамп показав би слабкість, якби "відступив". Або ж вплутався в серйозний політико-економічний конфлікт із цими країнами.

"Якщо ж саміт на Алясці виявиться успішним, із затвердженням спільного плану перемир'я в Україні, то гніт, який він необережно підпалив із Китаєм, Індією та Бразилією, буде знешкоджено, а американський президент зможе навіть приписати собі історичну заслугу", - підкреслив Дмитро Суслов.

Позиція України щодо припинення вогню - головні новини:

Як повідомляв Главред, міністр закордонних справ Андрій Сибіга сказав, що спочатку потрібно запустити припинення вогню, і тільки після цього переходити до перемовин. Україна не розглядає сценарії передачі своїх територій РФ.

Україна не вийде з Донбасу, інакше виникне ризик третьої війни, сказав президент Володимир Зеленський. Це - не пропозиція з боку США, а "ініціатива" Путіна, додав глава держави.

Обмін територій - дуже складне питання, не можна здавати країну, заявив Володимир Зеленський. За його словами, це питання невіддільне від гарантій безпеки Україні.

Про джерело: Corriere della Sera Corriere della Sera - найбільша італійська щоденна газета. Вона видається в Мілані з 5 березня 1876 року, і вважалася помірно-ліберальною, з тиражем 72 000 екземплярів. Засновник і перший редактор газети — Еудженіо Тореллі Віольє.

