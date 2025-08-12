Чи можливий новий наступ з Білорусі: розвідка України оцінила ризики

Розвідка активно відстежує ситуацію в Білорусі.

Скібіцький розповів про ситуацію в Білорусі

Основне:

РФ та Білорусь проведуть спільні військові навчання

Лукашенко не хоче вступати у війну

ГУР слідкують за ситуацію в Білорусі

Білорусь хоче зберегти відносини з західними країнами, тому Мінськ в жодному разі не хоче бути залученими до війни. Лукашенко намагається дотримуватись такої позиції. Про це заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-майор Вадим Скібіцький в інтервʼю "Суспільному".

За його словами, Лукашенко не хоче, щоб військові навчання з РФ погіршували саме ставлення до Білорусі, попри те, що Мінськ – основний союзник Російської Федерації.

Скібіцький зазначив, що навчання "Запад-2025" суттєво відрізняються від масштабних тренувань 2017 року чи маневрів перед вторгненням Росії в Україну 2022-го.

"Наразі триває планова підготовка до [військових] навчань. Ми її відстежуємо, знаємо всі етапи, розуміємо, які переміщення військ будуть відбуватися і в які терміни. Нічого незвичного поки що немає. Рівень загрози, який пов'язаний з цим навчанням, доволі-таки низький.", — зазначив він.

Заступник начальника ГУР підкреслив, що у Росії станом на сьогодні немає вільних резервів, щоб перекинути велике угруповання для участі в цьому навчанні: "Всі війська зараз на фронті у війні проти України".

Нещодавно військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявив, країна-агресор Росія та дружня їй Білорусь час від часу проводять спільні навчання, як от "Захід-2025", "Взаємодія-2025", "Пошук-2025" чи "Ешелон-2025". На них армії двох країн відпрацьовують в першу чергу наступальні дії.

Крім того, президент України Володимир Зеленський заявив, що армія Путіна готується до наступальної операції на трьох напрямках - Запорізький, Покровський і Новопавлівський. Загарбники перекидають додаткові сили.

Як писав Главред, заступник командира Третього армійського корпусу підполковник Максим Жорін повідомив, що російські окупанти за підтримки військ КНДР, наприкінці літа або у вересні, планують провести новий наступ. Під прицілом ворога, ймовірно, буде Харківська та Сумська області, а ще район Покровська.

Про персону: Вадим Скібіцький Вадим Скібіцький – генерал-майор, заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України.

