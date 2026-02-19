Тисячі людей без тепла і води: РФ завдала удару по найбільшій котельні Лозової

Влада шукає альтернативні рішення після удару по Лозовській громаді в Харківській області.

У Харківській області пошкоджено найбільшу котельню / Колаж: Главред, фото: facebook.com/SergiySelenskyy

Коротко:

РФ обстріляла Лозівську громаду на Харківщині

Пошкоджено найбільшу котельню міста Лозова

Без тепла і води залишилися майже 16 тисяч абонентів

В ніч на 19 лютого російська окупаційна армія обстріляла Лозівську громаду в Харківській області. В результаті було пошкоджено найбільшу котельню Лозової та об'єкти водопостачання. Тисячі людей залишилися без води і тепла.

"Ворог знову завдав ударів по Лозівській громаді. Маємо пошкодження критичної інфраструктури. Виникли серйозні проблеми з водопостачанням", — повідомив міський голова Лозової Сергій Зеленський.

За його словами, комунальники та енергетики роблять все можливе, проте відновити подачу води поки не вдається.

Згодом мер Лозової уточнив, що в результаті ворожого обстрілу знеструмлено найбільшу котельню міста.

"Від неї залежать майже 16 тисяч абонентів. Цієї ночі ще зберігається мінусова температура. Всі сили спрямували, щоб зберегти мережі і дати тепло людям. Без вказівок комунальників прошу не втручатися у внутрішньобудинкові мережі", — зазначив Зеленський.

Паралельно міська влада працює над альтернативними варіантами електропостачання та водопостачання.

"Є певні рішення, але публічно їх не обговорюємо — заради безпеки людей і самих об'єктів", — підкреслив Зеленський.

Удари РФ по об'єктах енергетики України — останні новини

Як писав Главред, в ніч на 17 лютого російська окупаційна армія атакувала Україну дронами і ракетами. Удар був розрахований таким чином, щоб якомога більше пошкодити енергетику. В Одесі без тепло- і водопостачання після удару дронів залишилися десятки тисяч людей. Всього під ударом було 12 областей. Відомо про дев'ятьох поранених, серед них — діти. Є пошкодження більше десяти житлових будинків, залізниці.

Вранці 17 лютого БПЛА країни-агресора Росії атакував автомобіль з працівниками Слов'янської ТЕС. Троє працівників загинули в результаті атаки.

Раніше окупанти атакували енергетичну інфраструктуру одразу декількох регіонів. Кількість запущеної балістики може бути рекордною за добу.

Як Росія збирає інформацію для ударів: думка експерта

Як писав Главред, російські окупанти отримують інформацію про стан української енергосистеми за допомогою супутникових даних і агентурних джерел в МАГАТЕ. Про це заявив в ефірі Київ24 директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

Він зазначив, що після початку інспекцій агентства на атомних електростанціях і підстанціях удари по цих об'єктах стали більш прицільними і результативними.

"На мій погляд, інспектори збирали інформацію, все знімали і фотографували, а потім ці дані могли передаватися російським спецслужбам", – заявив Омельченко.

