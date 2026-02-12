Рус
Серія вибухів пролунала в РФ: горить військовий арсенал, атаковано оборонний завод

Анна Ярославська
12 лютого 2026, 06:54
У Волгоградській області оголошено евакуацію населення.
Коротко:

  • У Волгоградській і Тамбовській областях РФ прогриміли потужні вибухи
  • Атаковано військовий арсенал ГРАУ біля селища Котлубань
  • Під удар потрапив завод "Прогрес" у Мічуринську — стратегічне підприємство ВПК РФ

В ніч на 12 лютого у Волгоградській області РФ прогриміли вибухи. Місцеві жителі в соцмережах повідомляли про сильну пожежу в районі військового об'єкта. Також вибухи прогриміли в Тамбовській області.

У Волгоградській області було атаковано арсенал головного ракетно-артилерійського управління російської армії поблизу селища Котлубань. Спалахнула масштабна пожежа, почалася детонація.

Як повідомив губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров, "з метою забезпечення безпеки цивільного населення від загрози детонації під час гасіння пожежі оголошено та проводиться евакуація населення населеного пункту Котлубань".

Губернатор області заявив, що російська ППО нібито відбивала ракетну атаку. За його словами, до гасіння пожежі залучені підрозділи МНС і Міністерства оборони РФ.

Як пише російський Telegram-канал Astra, жителі Мічурінска Тамбовської області повідомляли про велику кількість вибухів і пожежу. Метою атаки став АТ Мічурінський завод "Прогрес". За сто метрів від заводу внаслідок атаки частково вигорів супермаркет. Також пошкоджено місцевий Промислово-технологічний коледж. Цю інформацію підтвердив місцевий губернатор. За його даними, постраждали дві людини.

АТ Мічурінський завод "Прогрес" — велике промислове підприємство, що спеціалізується на високотехнологічному машинобудуванні. На підприємстві випускають високотехнологічне обладнання для систем управління авіаційної та ракетної техніки, а також широкий спектр електротехніки цивільного призначення, обладнання для газо- і нафтопроводів.

Як писав Главред, в ніч на 11 лютого безпілотники масово атакували російський Волгоград. На місцевому нафтопереробному заводі виникла масштабна пожежа.

В ніч на 9 лютого Сили оборони України завдали серію успішних ударів по військових об'єктах РФ як на тимчасово окупованих територіях, так і безпосередньо в Росії. В результаті операції уражено важливий пункт управління ворога і підтверджено масштабне знищення запасів безпілотників ворога.

Бійці батальйону безпілотних систем "Булава" 72-ї механізованої бригади імені Чорних Запорожців провели унікальну бойову операцію. Українські воїни вперше в історії вразили російську важку вогнеметну систему ТОС-1А "Солнцепік" безпосередньо на території РФ - в Бєлгородській області.

У січні 2026 року Збройні сили України провели серію ракетних ударів по російському військовому полігону "Капустін Яр" в Астраханській області, звідки Росія запускає свої балістичні ракети середньої дальності "Орєшнік" по українських містах і об'єктах інфраструктури. Генштаб повідомив, що далекобійні FP-5 "Фламінго" були застосовані для ураження інфраструктури цього стратегічного об'єкта, включаючи технічні споруди обслуговування ракет, монтажний корпус і склади.

Яка мета ударів Сил оборони по об'єктах в РФ: думка експерта

За словами голови Комітету економістів України Андрія Новака, основна мета ЗСУ на найближчі місяці полягає в тому, щоб забезпечити блекаут європейської частини Росії, особливо Москви.

Він зазначив, що щодо здатності України влаштувати такий блекаут лунають різні думки. Але якщо дивитися на наслідки обстрілів Україною російських об'єктів електроенергетики, то стає зрозуміло, що Сили оборони ціляться саме по системах енергетики та розподілу навколо Москви і Московської області.

Про персону: Андрій Новак

Андрій Новак – український економіст, науковець, громадський діяч, автор книги "Як підняти українську економіку", кандидат економічних наук. У 2010 році став головою Комітету економістів України, у 2011-му – був обраний проректором Європейського університету. 6 лютого 2019 року офіційно став кандидатом на виборах президента України, пише Вікіпедія.

Україна і РФ не підпишуть договір про мир: несподіваний прогноз завершення війни

