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Вслід за Байденом: прем’єр Канади визнав, що дії Путіна в Україні – геноцид

14 квітня 2022, 06:57

За словами Трюдо, світ бачить, як нещадно російські військові атакують мирних жителів і вчиняють зґвалтування, використовуючи це як методи війни.

Прем’єр Канади визнав, що дії Путіна в Україні – геноцид/ Reuters

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо визнав, що дії Путіна в Україні – це геноцид.

Він наголосив, що саме цим словом буде правильно описувати російське вторгнення в Україну і методи війни, які застосовує країна-агресорка. Про це Трюдо сказав журналістам в Квебеку, повідомляє канал NDTV.

"Я думаю, що це абсолютно правильно, що все більше і більше людей говорять і використовують слово геноцид з точки зору того, що робить Росія, того, що зробив Володимир Путін… Ми бачили це бажання атакувати мирних жителів, використовувати сексуальне насильство як зброю для війни. Це абсолютно неприйнятно", – зазначив Трюдо.

Канадський прем’єр також нагадав, що його країна є однією з перших, які ініціювали процес проти Путіна за його воєнні злочини у Міжнародному кримінальному суді в Гаазі.

Байден назвав дії Путіна геноцидом

Трюдо став уже другим західним лідером, який визнав дії РФ геноцидом. Раніше таку заяву зробив президент США Джо Байден. Він наголосив, що російський президент просто намагається знищити саму ідею бути українцем, і докази цього ростуть. Також він сказав, що відбувається збір потрібних доказів, після чого про це можна буде говорити офіційно.

У Білому домі пояснили заяву Байдена про геноцид і зазначили, що він виголошував таку заяву не просто як особисту позицію, а казав це як президент США. Про це сказала прессекретар Білого дому Джен Псакі, пише CNN. Вона додала, що експерти зараз активно вивчають звірства росіян в Україні, тому юридичне визнання геноциду – тільки питання часу.

"Путін націлений на Україну та українців. Президент вказав на звірства. Будуть докладені зусилля, щоб провести міжнародне розслідування, інколи це може займати роки", – зазначила Псакі.

При цьому стало відомо, що президент Франції Еммануель Макрон відмовився називати "геноцидом" звірства Росії у війні проти України. Він зазначив, що "буде обережним з такими термінами сьогодні, тому що ці два народи (росіяни і українці) – ред.) – брати". Проте він наголосив, що Росія в односторонньому порядку почала цю найжорстокішу війну.

Геноцид українців у Бучі та інших містах

На звільнених від окупантів територіях України відкрилися страшні звірства російських солдатів щодо мирного населення. Російські військові ґвалтували і вбивали українців.

Першими такі звірства зафіксували у Бучі. Окупанти вбили сотні мирних жителів, їхні тіла хаотично були розкидані вулицями міста. На багатьох тілах були білі пов'язки, що свідчило про відсутність у них зброї. Серед убитих і закатованих – чоловіки, жінки, діти, багато хто – зі зв’язаними руками.

Хоч Росія і почала заперечувати причетність до таких звірств російських військових, супутникові знімки компанії Maxar Technologies довели, що тіла загиблих на вулицях Бучі стали з'являтися в середині березня, коли місто було під контролем окупантів. Та РФ і після цього не заспокоїлася – Путін пізніше знову цинічно назвав вбивства мирних мешканців у Бучі "фейком".

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