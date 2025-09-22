Рус
Все вирішиться швидше, ніж здається: розкрито деталі про сценарії закінчення війни

Юрій Берендій
22 вересня 2025, 04:07
Питання завершення війни може прояснитися, коли визначиться роль США, Китаю та можливий формат врегулювання конфлікту, вказує Леонов.
Все вирішиться швидше, ніж здається: розкрито деталі про сценарії закінчення війни
Розкрито сценарії закінчення війни / Колаж Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru

Про що сказав Леонов:

  • Формат завершення війни РФ проти України буде зрозумілий до кінця осені
  • Умови Путіна є нереалістичними

Питання завершення російсько-української війни має прояснитися до кінця осені. Саме тоді стане зрозумілою роль США, Китаю та можливий формат завершення війни — чи йтиметься про припинення вогню, чи інший варіант. Про це інтерв'ю Главреду розповів виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов

Він підкреслив, що запропонована Путіним "мирна угода" у нинішньому вигляді є нереалістичною та неприйнятною для України не лише з політичної, а й із правової точки зору.

"Як казала Голда Меїр: "Ми хочемо жити. Наші сусіди хочуть бачити нас мертвими". Тобто зійтись посередині тут неможливо. Єдиний реалістичний сценарій - це повне і безумовне припинення вогню з верифікацією, можливо із залученням миротворчого контингенту для розведення сторін. За цим сценарієм, наприклад, завершили війну в Кореї, де досі триває режим перемир'я", - вказує він.

За його словами, виконати ультиматуми Росії неможливо, тому потрібен час, щоб оцінити готовність Москви до компромісів і реакцію на це з боку США та Китаю. Додатковим фактором є початок виборчої кампанії у США, що впливатиме і на позицію Дональда Трампа, і на загальну стратегію Вашингтона.

"Думаю, протягом найближчих двох-трьох місяців стане зрозумілим майбутній формат рішень: що буде далі, чи відбудеться припинення вогню, і хто братиме участь у переговорах. Наприклад, Китай вже зараз заявляє, що до переговорів повинні приєднатися і його представники, і представники Європи. За інформацією Сполучених Штатів, Китай навіть наполягає на обов'язковій присутності представників ЄС і "коаліції рішучих"", - додає він.

Дивіться відео інтерв'ю Леонова про роль Китаю та США в завершенні війни РФ проти України:

За словами Леонова, Китай намагається формалізувати свою роль у питанні гарантій безпеки України, однак без Європейського Союзу неможливо говорити про тривалий і стійкий мир.

Все вирішиться швидше, ніж здається: розкрито деталі про сценарії закінчення війни
/ Інфографіка: Главред

Як Китай використовує Росію - думка експерта

Як писав Главред, голова Комітету економістів України Андрій Новак зазначив, що Китай веде щодо Росії так звану "політику удава", поступово виснажуючи її ресурси.

Він пояснив, що Пекін виграє одразу в кількох напрямках:

скуповує російські ресурси (нафту, газ і ліс) за безцінь;

через посередників, зокрема КНДР, збуває Росії старі радянські боєприпаси, які інакше довелося б утилізувати;

постачає все необхідне для війни за завищеними цінами.

"Китай застосовує щодо неї "політику удава", тобто намагається повільно стискати Росію, залишаючи їй все менше повітря. "Політика удава" передбачає повільне її удушення (...) Але головне, що нишком Китай забирає у Росії її ресурси. Тому Китай просто заробляє. І буде заробляти, поки не побачить труп РФ", - сказав Новак.

Війна Росії проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, колишній радник командувача армії США та аналітик Марк Войджер нагадав, що питання запровадження безпольотної зони над Україною піднімалося ще навесні 2022 року. Однак, країни-члени НАТО побоюються ескалації протистояння з Росією, тому ініціатива не отримала необхідної підтримки, а конкретних дій для її реалізації так і не вжито.

Президент США Дональд Трамп закликав світових партнерів знизити ціни на нафту, аби таким чином змусити Росію завершити війну проти України.

Водночас російський диктатор Володимир Путін після зустрічі з Трампом на Алясці чітко показав, що не зацікавлений у мирному врегулюванні. Невизначена позиція Вашингтона та деяких союзників по НАТО лише загострила ситуацію. На думку відставного британського полковника Хеміша де Бреттон-Гордона, очікувати перемир’я у 2025–2026 роках малоймовірно, тому Альянс має ухвалити рішуче рішення щодо створення безпольотної зони для захисту цивільної інфраструктури України.

Про персону: Олександр Леонов

Олександр Леонов - виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента".

Народився 18 березня 1971 року у с. Красносілля Олександрівського району Кіровоградської області. Закінчив Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут".

Працював у Національному інституті українсько-російських відносин (пізніше – Національний інститут проблем міжнародної безпеки) при Раді национальної безпеки і оборони України, Офісі лідера блоку "Наша Україна" Віктора Ющенка (2003-2005 рр.), Секретаріаті Президента України (заступник керівника служби), ГО "Центр розширення можливостей".

Автор низки наукових статей та досліджень на тему використання телебачення і Інтернету в інформаційних війнах, інформаційних спецопераціях і т.п.

