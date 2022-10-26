Штайнмаєр, який просидів в укритті, шокований історіями про війну в Україні

Штайнмаєр 25 жовтня приїжджав в Україну і провів перемовини із Зеленським / Офіс президента

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, який під час поїздки до Чернігівської області декілька годин просидів в укритті, заявив, що ситуація на війні Росії проти України набагато страшніша, ніж уявляють собі німці. За словами глави ФРН, його шокували історії, які розповіли українці. Кожна людина, яка здатна співчувати і думати, хоче, щоб війна припинилася.

В інтерв'ю Tagesschau після візиту в Україну він розповів про те, що ситуація в країні набагато страшніша, ніж думають німці. Штайнмаєру довелося провести близько двох годин в укритті в Чернігівській області.

"Все набагато страшніше, ніж ми собі уявляємо в Німеччині. Мене шокували історії, які нам розповідали", - сказав німецький президент.

Глава ФРН додав, що люди, які можуть думати і проявляти своє співчуття, хочуть, щоб війна припинилася.

"Кожен, хто може думати і співчувати, хоче, щоб бойові дії в Україні припинилися", - заявив Штайнмаєр.

Також він додав, що мир має бути справедливим – зі збереженням територіальної цілісності України. Наразі ситуація не на тому етапі.

"Це означає, що суверенітет, незалежність і територіальна цілісність України повинні бути збережені. Зараз ми не на тому етапі", - підкреслив Франк-Вальтер Штайнмаєр.

Візит Штайнмаєра в Україну

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр 25 жовтня відвідав з візитом Україну. Відбулася зустріч з президентом Володимиром Зеленським. Штайнмаєр особисто побачив наслідки обстрілів України з боку країни-агресорки Росії.

Український гарант Володимир Зеленський сказав, що Німеччина вносить дуже вагомий внесок у шлях України до миру і відновлення територіальної цілісності. Штайнмайер заявив, що Берлін передасть Києву 2 РСЗВ MARS, поставить 4 гаубиці і системи ППО.

Штайнмаєр звернувся з посланням до українців, в якому заявив, що Німеччина надасть Україні підтримку у військовій, політичній, фінансовій та гуманітарній сферах. Також він звернувся до німців, закликавши їх до солідарності з українським народом.

Дивіться відео ТСН - Штайнмаєр сидів у бомбосховищі в Чернігівській області під час повітряної тривоги

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