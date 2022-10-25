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Штайнмаєр звернувся з посланням до українців і німців

25 жовтня 2022, 12:05

Президент ФРН заявив, що візьме на себе патронат над мережею міст-побратимів. За його словами ,"чим більше буде партнерства, тим легше буде пережити зиму".

Франк-Вальтер Штайнмайер
Франк-Вальтер Штайнмаєр приїхав з візитом в Україну / president.gov.ua

У вівторок, 25 жовтня, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр прибув з офіційним візитом в Україну. Глава ФРН звернувся з посланням до українців, заявивши, що вони можуть покластися на Німеччину.

За словами Штаймаєра, Німеччина буде підтримувати Україну у військовому, політичному, фінансовому та гуманітарному плані.

"Моє послання народу України: ви можете покластися на Німеччину! Ми будемо підтримувати Україну: військово, політично, фінансово та гуманітарно", - процитувала в Twitter Штайнмайера його прессекретар Серстин Гаммелін.

Водночас Штайнмаєр звернувся до всіх німців: "І в той же час я звертаюся до німців вдома: ніколи не забувайте, що означає ця війна для людей тут! З усіма труднощами, які несе з собою війна для нас в Німеччині, подивимося на мить очима українців. Тоді ми зрозуміємо, що вони потребують нашої повної солідарності й підтримки - стільки, скільки це необхідно".

Президент Німеччини уточнив, що мова йде також про швидке відновлення зруйнованої інфраструктури, ремонт електромереж, водопроводу, теплопостачання.

"Багато німецьких міст-партнерів надають велику допомогу. Разом з президентом я візьму на себе патронат над мережею міст-побратимів. Чим більше буде партнерства, тим легше буде пережити зиму", - сказав Штайнмаєр.

Відомо, що президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр і президент України Володимир Зеленський звернуться до муніципалітетів і міст Німеччини із закликом укласти короткострокові партнерські відносини.

Штайнмаєр поїхав до Корюківки на Чернігівщині

Як пише Spiegel, після прибуття до Києва, Штайнмаєр вирушив до Північної України. Доїхавши потягом до Чернігова, він автомобілем дістався до міста Корюківка, де вже був рік тому.

Зазначимо, у місті Корюківці Черніовської області 1, 2 і 9 березня 1943 року німецькі солдати вбили всіх жителів, а саму Корюківку спалили. Таким жорстоким способом німці відреагували на знищення німецького гарнізону, який дислокувався в Корюківці.

На той момент чисельність населення міста становила близько 7 тисяч осіб. Більшість убитих - діти, жінки і люди похилого віку.

Ця трагедія в матеріалах Нюрнберзького процесу згадується як наймасовіше знищення місцевого населення на окупованих територіях за весь період Другої світової війни.

Як повідомляв Главред, у червні в Україну приїжджав канцлер Німеччини Олаф Шольц разом з президентом Франції Еммануелем Макроном і прем'єр-мінстром Італії Маріо Драгі.

Під час зустрічі із Зеленським Шольц запевнив президента України у підтримці.

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