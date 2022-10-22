Німеччина відмовляється передавати Україні танки: Шольц спихнув провину на громадян країни - Welt

Шольц виправдався через непоставлені Україні танки / колаж фото "Вікіпедія" та ua.depositphotos.com/

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вирішив виправдатися за те, що влада відмовляється передавати танки західного зразка Україні. Він всю провину переклав на громадян. Про це повідомляє Welt.

Шольц заявив, що влада нібито враховують думку громадян, які незгодні з політикою санкцій і поставками зброї.

"Але факт залишається фактом: питання про те, яку зброю ми поставляємо, ґрунтується на дуже чіткому принципі - не діяти поодинці... моє враження від розмов з громадянами: від 20 до 30% не згодні ні з політикою санкцій, ні з поставками зброї. Серед них виборці практично всіх політичних напрямків - ХДС/ХСС, ВДП, "зелених", а також СДПН. Я сперечаюся з тими, хто сумнівається і пояснюю причини наших рішень", - зазначив Шольц.

Він стверджує, що багато німців вважають "курс уряду правильним".

"Так що думка дуже широка, ми не повинні випускати це з уваги, якщо ми хочемо триматися разом як суспільство", - додав канцлер.

У Німеччині критикують Шольца

Нагадаємо, у Німеччині критикують канцлера Шольца через те, що він не надає Україні необхідні бронетранспортери Marder. Керівник комітету Бундестагу з оборони Марі-Агнесс Штрак-Циммерман з Вільної демократичної партії закликає федеральний уряд Німеччини якомога швидше доставити в Україну 50 бойових машин піхоти Marder.

Голова німецької партії Християнсько-Демократичний союз (ХДС) Фрідріх Мерц звинуватив уряд Шольца в тому, що чиновники затягують війну своїми нерішучими діями в поставках важкого озброєння. Він переконаний, що Німеччина могла б зробити більше.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про готовність постачати Україні сучасну бойову техніку і назвав війну Росії проти нашої держави найбільшим викликом з усіх, які хвилюють німецький уряд.

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