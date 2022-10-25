Зеленський і Штайнмаєр зустрілися в Києві: перші подробиці переговорів

Зеленський, Штайнмаєр / https://t.me/V_Zelenskiy_official

25 жовтня президент України Володимир Зеленський приймає федерального президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмайера.

Як повідомляє Офіс президента, зустріч відбулася в Києві.

"Внесок Німеччини в шлях України до миру і відновлення територіальної цілісності дуже істотний", - сказав Зеленський.

Штайнмаєр після зустрічі із Зеленським заявив, що Німеччина надасть Україні 2 установки MARS, 4 гаубиці і продовжить поставку систем ППО.

"Скоро будуть поставлені дві системи MARS і чотири гаубиці", - заявив президент Німеччини на брифінгу в Києві.

Візит Штайнмаєра в Україну

У вівторок, 25 жовтня, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр прибув з офіційним візитом в Україну. Глава ФРН звернувся з посланням до українців, заявивши, що вони можуть покластися на Німеччину.

Як пише Spiegel, після прибуття до Києва, Штайнмаєр вирушив до Північної України. Доїхавши поїздом до Чернігова, він автомобілем дістався до міста Корюківка, де вже був рік тому.

У червні в Україну приїжджав канцлер Німеччини Олаф Шольц разом з президентом Франції Еммануелем Макроном і прем'єр-мінстром Італії Маріо Драгі.

Читайте також: