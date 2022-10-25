Президент Німеччини Штайнмаєр прибув з офіційним візитом в Україну

Візит Франка-Вальтера Штайнмаєра в Україну відбувся з третьої спроби. Раніше Україна та Німеччина не могли домовитися про приїзд німецького президента.
Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер у вівторок, 25 жовтня, прибув до Києва. Сьогодні відбудеться його зустріч лідером України Володимиром Зеленським.
Візит Штайнмаєра в Україну відбувся з третьої спроби. Раніше Україна та Німеччина не могли домовитися про приїзд німецького президента, повідомляє Welt.
За даними офісу федерального президента, Штайнмаєр і Зеленський хочуть звернутися до німецьких міст і муніципалітетів із спільним закликом вступити в нові партнерські відносини з українськими муніципалітетами в короткостроковій перспективі і допомогти українцям пережити зиму.
Також Штайнмаєр має намір на власні очі побачити наслідки обстрілів України військами РФ.
Як повідомляв Главред, у червні в Україну приїжджав канцлер Німеччини Олаф Шольц разом з президентом Франції Еммануелем Макроном і прем'єр-мінстром Італії Маріо Драгі.
Під час зустрічі із Зеленським Шольц запевнив президента України у підтримці.
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