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"Ми пограбуємо вашу країну": у МЗС Німеччини рознесли "діалог" Заходу з Путіним

4 жовтня 2022, 12:59

"Погляд" Путіна на перемовини з Україною не пов'язаний з конструктивними намірами, які допомогли б завершити війну, вважає Анналена Бербок.

Бербок, Путін
План Путіна полягає в пограбуванні і поневоленні України - Бербок/ Колаж Reuters, УНІАН

Плани глави країни-агресора РФ Володимира Путіна жодним чином не пов'язані з миром, тому перемовини з ним не призведуть до завершення війни в Україні. Його ініціативи - терор і несвобода. Коли його просять припинити бомбардування, кремлівський режим влаштовує нові звірства. Про це заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

В інтерв'ю Neue Osnabrucker Zeitung вона розповіла про те, що діалог з керівником Росії навряд чи призведе до завершення війни Москви проти Києва.

За словами дипломатки, Путін пропонує, мовляв, мир на умовах російського терору.

"Його пропозиція лунала приблизно так: "Ми пограбуємо вашу країну, поневолимо ваших громадян, а потім ви зможете підписати мир". Це протилежне миру. Це терор і несвобода", - зазначила Бербок.

Також вона додала, що цивілізований світ з першого дня повномасштабної війни звертався до Путіна з проханням припинити бомбардування України, однак Росія тільки посилювала агресію.

"Єдина відповідь російського президента - нові звірства", - підкреслила Анналена Бербок.

Перемовини України та Росії

Глава Кремля Володимир Путін 30 вересня підписав папірці про анексію окупованих районів Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Після цього Путін запропонував Києву, мовляв, провести "перемовини". Причому Москва, мовляв, не буде вести перемовини щодо анексованих територій, а Україна нібито повинна скласти зброю.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що Київ готовий до перемовин з Москвою, але тільки після зміни влади в Кремлі. За словами Зеленського, Україна намагалася домовитися з Путіним, проте після анексії діалогу не буде. Влада спілкуватиметься тільки з новим главою Росії.

4 жовтня президент Зеленський офіційно поставив крапку в політичних перемовинах України з Росією.

Зокрема, президент впровадив у дію рішення РНБО, згідно з яким конкретно з Путіним Київ вести перемовини не буде. Указ глави держави набуває чинності з дня його опублікування.

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новини Німеччини Володимир Путін Анналена Бербок війна Росії та України
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