Шольц пообіцяв Зеленському: Німеччина не визнає фейкові "референдуми" та допоможе Україні зброєю

Шольц пообіцяв Україні підтримку зброєю / Колаж Reuters, Oliver Schmidt

Німеччина ніколи не визнає "результати" фейкових "референдумів" Росії в окупованих Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях. Берлін і надалі надаватиме підтримку Києву, в тому числі і зброєю. Про це заявив німецький канцлер Олаф Шольц.

Як повідомляє пресслужба канцлера ФРН, у середу, 28 вересня, відбулася телефонна розмова між президентом України Володимиром Зеленським та німецьким канцлером Олафом Шольцем.

Лідери держав обговорили політичну та економічну ситуацію в Україні, а також питання підтримки післявоєнної відбудови української держави.

Керівник німецького уряду зазначив, що Німеччина буде і надалі підтримувати Україну в політичній, фінансовій та гуманітарній сферах, а також у захисті її територіальної цілісності та суверенітету. У тому числі, і в питаннях постачань зброї.

Також Шольц додав, що Берлін ніколи не визнає фіктивних "референдумів" Росії, які вона незаконно провели на окупованих територіях України.

"(Говорячи) про ситуацію на незаконно окупованих Росією територіях Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей, канцлер підкреслив, що Німеччина ніколи не визнає результати фіктивних" референдумів", - підкреслюється в повідомленні.

Фейкові "референдуми" Росії в Україні

Росія у співпраці з колаборантами в період з 23 по 27 вересня провела незаконні "референдуми" в окупованих Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях.

Там намалювали "результати", згідно з якими захоплені регіони нібито хочуть "увійти до складу РФ". Російська Держдума має намір вже 3-го жовтня зібратися, щоб, мовляв, "затвердити" незаконні псевдореферендуми.

До цього президент країни-агресора Володимир Путін, який оголосив мобілізацію в Росії, заявив, що Москва збирається визнати свої фейкові "референдуми". Кремль має намір анексувати українські території.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков говорив, що Москва хоче швидко провести, мовляв, "референдуми", через свою законодавчу базу. Мета - "приєднати" окуповані райони Донбасу, Запорожчини та Херсонщини до РФ.

Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що так звані "референдуми" на захоплених територіях закривають вікно можливостей для подальших перемовин Києва і Москви. За словами Зеленського, Путін показав, що не має наміру припиняти війну.

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