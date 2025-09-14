Рус
В Росії "злили" таємні карти Герасимова щодо війни проти України - що задумала РФ

Юрій Берендій
14 вересня 2025, 15:56
825
Карта з "російськими" Одеською та Миколаївською областями, стала свідомою інформаційною акцією Кремля для створення тиску, вказує Снєгирьов.
В Росії 'злили' таємні карти Герасимова щодо війни проти України - що задумала РФ
В Росії "злили" таємні карти щодо війни проти України / Колаж Главред, фото: скріншоти з відео

Про що сказав Снєгирьов:

  • Карта з "російськими" Одеською та Миколаївською областями є операцією РФ
  • Виступ Герасимова викликало багато питань в росіян
  • Росіяни не контролюють повністю Луганську область

На брифінгу голови Генштабу РФ Валерія Герасимова журналісти помітили карту з позначеними окупованими територіями України. Окрім областей, на які Росія публічно націлилась — Донецька, Луганська, Запорізька та Херсонська, на карті були виділені російськими також Одеська та Миколаївська. Про те, яка ціль такого "вкиду" росіян розповів в інтерв'ю Главреду військово-політичний аналітик, співголова громадської ініціативи Права справа Дмитро Снєгирьов.

За його словами, росіяни свідомо продемонстрували карту, журналісти її помітили, і навіть в українських ЗМІ поширилася хвиля паніки щодо нібито планів Москви окупувати Миколаївську та Одеську області. Насправді це була запланована інформаційна акція для формування громадської думки та створення тиску на українське керівництво. Карта не потрапила в ефір випадково і не є помилкою Генштабу — це частина комплексної спецоперації військово-політичного характеру.

відео дня
Наближена карта у кабінеті Герасимова / фото: скріншот
Наближена карта у кабінеті Герасимова / фото: скріншот / Фото: скріншот

"Зазначу, що пресконференція Герасимова викликала багато питань навіть з боку росіян. Так звані військові кореспонденти поставили під сумнів заяву начальника Генштабу РФ про те, що окупанти нібито контролюють вже третину Куп'янська, та інші його слова про "територіальні досягнення". Герасимов навіть сказав, що росіяни, мовляв, захопили вже 79% Донецької області, тоді як на карті DeepState можна помітити, що Сили оборони контролюють понад 33% території регіону", - вказує він.

Снєгирьов звернув увагу на ще один пропагандистський ляп із боку Росії — повідомлення РІА Новини від 30 серпня про нібито 99,7% контролю окупаційних військ над Луганською областю. При цьому ще 30 червня те саме агентство заявляло про 100% контроль. Хоч різниця у 0,3% здається незначною, вона показує, що або інформація не відповідає дійсності, або Росія визнає успішні контрнаступальні дії українських військ.

Снєгирьов вважає, що наразі окупанти не контролюють Луганську область повністю.

Яка ціль раптової появи Герасимова - думка експерта

Як писав Главред, начальник Генштабу ЗС Росії Валерій Герасимов несподівано виступив на російському телебаченні, що саме по собі є незвичним. Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук пояснив для 24 Каналу, що його заяви вказують на провал так званого літнього наступу РФ.

"Стратегічна наступальна операція Росії на Сході зазнала фіаско. В реальності вони вже 5 місяців не можуть прорвати оборону. На Сході у них є вклинення, але не прорив оборони. Ворог кидає туди додаткові сили, де й стирає їх", – зазначив Лакійчук.

Війна Росії проти України - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше писав Главред, начальник Генштабу ЗС Росії Валерій Герасимов нещодавно виступив із заявою про "вражаючі успіхи" російської армії на фронті. За його словами російські війська нібито захопили 3,5 тис. кв. км та 149 населених пунктів. Проте навіть російські військові блогери засумнівалися в його словах і відкрито розкритикували їх як брехню, повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

30 серпня Генштаб РФ під час підсумкового засідання весняно-літньої кампанії продемонстрував карту України, яку журналісти змогли добре роздивитися. Як пише The Insider, особливу увагу ЗМІ привернуло те, що на карті відокремлені не лише території, незаконно включені до російської Конституції, а й ще дві області, контрольовані Києвом.

Попри складну ситуацію на фронті, Україна продовжує контролювати позиції. За словами президента Володимира Зеленського, численні російські наративи про швидке просування окупантів є дезінформацією.

Про персону: Дмитро Снєгирьов

Дмитро Снєгирьов (11 жовтня 1971, Луганськ) – експерт з військових питань, блогер. Історик та юрист. Співголова громадської ініціативи "Права справа".

Виступає на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах у якості експерта з військової та політичної тематики.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії війна в Україні Дмитро Снєгирьов новини України
