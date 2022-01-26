Війська НАТО в Україні та посилення у Східній Європі: в Альянсі закликали Росію до поступок

НАТО не розміщуватиме свої війська в Україні - Столтенберг / УНІАН

Північноатлантичний альянс не збирається розміщувати свої війська на території України, однак має намір продовжити зміцнення бойової готовності, причому у Східній Європі. Тому військово-політичний блок посилив присутність на сході, в Чорноморському та Балтійському регіонах. Сильне стримування є найкращим способом запобігти нападу на країни НАТО. Ситуацію із загрозою Києву все ще можна вирішити за допомогою дипломатії, якщо Росія піде на деескалацію і перемовини з Альянсом. Про це заявив генеральний секретар ррганізації Єнс Столтенберг.

У інтерв'ю CNN він розповів про те, що військ НАТО в Україні не буде, а в блоці повинні бути впевнені у своїй здатності захистити всіх союзників в Альянсі.

"НАТО не розміщуватиме бойові підрозділи НАТО в Україні, але ми повинні бути впевнені, що не виникне непорозуміння з приводу нашої готовності, нашої відданості захисту всіх союзників, особливо в східній частині Альянсу", - зазначив Столтенберг.

Також він додав, що з цієї причини колективний блок безпеки Заходу посилив свою присутність в Чорноморському та Балтійському регіонах. В Альянсі вивчають можливість додаткового зміцнення на південному сході.

"Сильне стримування - найкращий спосіб запобігти будь-якому нападу на будь-якого союзника з НАТО і найкращий спосіб запобігти конфлікту", - сказав глава організації.

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читайте такожЗагроза вторгнення РФ: НАТО перекидає кораблі і винищувачі на СхідТакож Столтенберг підкреслив, що кризову ситуацію з військами РФ біля кордонів України все ще можна вирішити за допомогою дипломатії, однак для цього Росії слід "сумлінно брати участь у перемовинах з НАТО" та союзниками з Альянсу.

Загроза військового вторгнення РФ в Україну

У Білому домі раніше з посиланням на американську розвідку заявили про те, що Росія може готувати план щодо військового вторгнення в Україну при використанні сценарію нападу на бойовиків "ЛДНР" на Донбасі "під чужим прапором". Ситуація може бути використана в якості приводу для запуску наступу на українську державу.

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Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков вважає, що у владі України на тлі відомостей про санкції США проти Росії, мовляв, можуть піти на силовий сценарій щодо звільнення окупованих територій Донбасу.

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