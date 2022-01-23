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У ФРН не хочуть бачити Україну в НАТО і засумнівалися в користі санкцій проти РФ

23 січня 2022, 15:57

Маркус Зедер виступив проти вступу України до НАТО найближчим часом.

Німеччина
У Німеччині сумніваються в ефективності санкцій проти РФ / pixabay

Більш жорсткі санкції проти Росії не можуть стати ключовим рішенням, у разі ескалації ситуації навколо України, заявив прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер.

В інтерв'ю Frankfurter Allgemeine Zeitung він підкреслив, що санкції проти РФ малоефективні, а нові санкції можуть нашкодити Німеччині.

"Наприклад, відключення Росії від фінансової системи SWIFT. Або закриття газопроводу "Північний потік-2", або навіть припинення всіх поставок газу з Росії в цілому торкнулося б і нашої країни. Навіть у самий розпал Холодної війни енергетичний зв'язок між Радянським Союзом і Німеччиною не викликав сумнівів", - заявив баварський політик.

Зедер також виступив проти вступу України до НАТО найближчим часом.

"Незважаючи на всю виправдану критику Росії, Заходу в кінцевому рахунку доведеться відповісти на ключове питання: планується розширення НАТО з включенням України чи ні?". Ви, звичайно, не можете дозволити Росії диктувати тут. Але все одно потрібно дати відповідь. На мій погляд, ясно одне: розширення НАТО на схід з включенням України ще довго не стоятиме на порядку денному", - заявив зедер.

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За його словами, НАТО не має зобов'язань щодо військового союзу з Україною: "Це питання ясності і чесності, щоб визначити стратегію, яка враховує це при захисті територіальної цілісності України".

Зедер підкреслив, що Росія - "складний партнер, але не ворог Європи", тому необхідно підтримувати зв'язок з Москвою. Він сказав, що більшість німців хочуть стабільних і мирних відносин з Росією.

"Ясно одне: Росія не регіональна держава. Росія є і залишиться великою державою. Ми міцно закріплені на Заході, але ми повинні підтримувати зв'язок з Москвою – навіть якщо це завжди виклик", - зазначив баварський політик.

Він також сказав, що "не може собі уявити" поставки німецької зброї в Україну.

читайте такожВступ України до НАТО не обговорюється - представник уряду ФРН

Раніше глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна цінує політичну підтримку Німеччини, але розчарована небажанням Берліна продавати Києву зброю. На його думку, українці пам'ятатимуть про це десятиліттями.

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