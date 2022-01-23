У ФРН не хочуть бачити Україну в НАТО і засумнівалися в користі санкцій проти РФ

У Німеччині сумніваються в ефективності санкцій проти РФ / pixabay

Більш жорсткі санкції проти Росії не можуть стати ключовим рішенням, у разі ескалації ситуації навколо України, заявив прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер.

В інтерв'ю Frankfurter Allgemeine Zeitung він підкреслив, що санкції проти РФ малоефективні, а нові санкції можуть нашкодити Німеччині.

"Наприклад, відключення Росії від фінансової системи SWIFT. Або закриття газопроводу "Північний потік-2", або навіть припинення всіх поставок газу з Росії в цілому торкнулося б і нашої країни. Навіть у самий розпал Холодної війни енергетичний зв'язок між Радянським Союзом і Німеччиною не викликав сумнівів", - заявив баварський політик.

Зедер також виступив проти вступу України до НАТО найближчим часом.

"Незважаючи на всю виправдану критику Росії, Заходу в кінцевому рахунку доведеться відповісти на ключове питання: планується розширення НАТО з включенням України чи ні?". Ви, звичайно, не можете дозволити Росії диктувати тут. Але все одно потрібно дати відповідь. На мій погляд, ясно одне: розширення НАТО на схід з включенням України ще довго не стоятиме на порядку денному", - заявив зедер.

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За його словами, НАТО не має зобов'язань щодо військового союзу з Україною: "Це питання ясності і чесності, щоб визначити стратегію, яка враховує це при захисті територіальної цілісності України".

Зедер підкреслив, що Росія - "складний партнер, але не ворог Європи", тому необхідно підтримувати зв'язок з Москвою. Він сказав, що більшість німців хочуть стабільних і мирних відносин з Росією.

"Ясно одне: Росія не регіональна держава. Росія є і залишиться великою державою. Ми міцно закріплені на Заході, але ми повинні підтримувати зв'язок з Москвою – навіть якщо це завжди виклик", - зазначив баварський політик.

Він також сказав, що "не може собі уявити" поставки німецької зброї в Україну.

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Раніше глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна цінує політичну підтримку Німеччини, але розчарована небажанням Берліна продавати Києву зброю. На його думку, українці пам'ятатимуть про це десятиліттями.

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