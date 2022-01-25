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В Україні стався "переворот" та їй не місце в НАТО - президент Хорватії

25 січня 2022, 19:45

Міланович зізнався, що буде всіма силами перешкоджати будь-якому залученню Хорватії до конфлікту між РФ і Україною.

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Україні не місце в НАТО заявив президент Хорватії / фото уп

Лідер Хорватії Зоран Міланович заявив, що Україні не місце в НАТО, і в разі наступу Росії Загреб максимально дистанціюється від подій і виведе всіх військових з регіону, пише Dnevnik.

Відповідаючи на питання, як Хорватія відреагує на ситуацію в Україні, президент Хорватії заявив:

"Ми не будемо мати з цим нічого спільного і не повинні нічого. Якщо буде ескалація, то виведемо (з регіону – ред.) останнього хорватського солдата".

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Крім того, Міланович зробив декілька скандальних заяв щодо України, згадавши корупцію, події Революції гідності і прагнення України вступити до НАТО і ЄС.

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"Україні не місце в НАТО. Коли Україна змінила владу, тоді цей рух, який не був демократичним, був переворотом, під час якого було вбито 50 осіб. Історія була така - Україна йде на захід, нічого не питаючи у Росії, в ЄС її чекають молочні ріки - кисільні береги. Україна й досі залишається однією із найбільш корумпованих країн, ЄС Україні нічого не дав", – сказав він.

Міланович зізнався, що буде всіма силами перешкоджати будь-якому залученню Хорватії до конфлікту між РФ і Україною.

"Пленкович (прем'єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович, давній друг України – ред.) може погрожувати, скільки захоче. Хорватія має тікати від цього, як від пожежі. Хорватія не буде пожежним у цьому " - заявив Міланович.

Переговори США і Росії

США, НАТО і Росія з 10 по 13 січня провели серію дискусій щодо безпеки в Європі. Переговори проходили на тлі концентрації військ РФ біля кордонів України і звинувачень Москви в погрозах Північноатлантичного альянсу російським кордонам.

Заступник держсекретаря США Венді Шерман, яка представляла Штати в дискусії з Росією 10 січня, сказала, що американці не підуть на поступки Москві в стратегічно важливих для Вашингтона питаннях. Гарантій нерозширення НАТО на схід і відмови України від євроатлантичної інтеграції не буде.

Російський делегат на переговорах з США, заступник голови МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія не збирається нападати на Україну. Однак Москва вимагає, щоб Вашингтон гарантував неможливість вступу України та Грузії до НАТО.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг за підсумками переговорів Альянсу і Росії підкреслив, що військово-політичний блок Заходу не може піти на поступки щодо територіальної цілісності України, Грузії та Молдови. У Москви немає права вето на подальше розширення НАТО.

Столтенберг також сказав, що якщо Росія піде новою війною на Україну, колективний блок безпеки заходу посилить свою присутність у Східній Європі.

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НАТО Хорватія Революція достоинста військова агресія РФ
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