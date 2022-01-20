Атака РФ на Україну призведе до посилення НАТО і фінішу діалогу: у США зробили попередження Москві

Світу в умовах пандемії і кліматичних змін нова війна не потрібна - Блінкен / Фото Reuters

Якщо РФ здійснить військове вторгнення на територію України, Захід відмовиться від перемовин з Москвою щодо безпеки. Можливість для врегулювання кризи є, серед таких шансів присутня поява взаєморозуміння між американцями і росіянами щодо деескалації військових сил Росії біля кордонів української держави. Російська агресія проти України призведе тільки до посилення Північноатлантичного альянсу. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Як повідомляє Інтерфакс-Україна, у четвер, 20 січня, під час свого візиту на перемовини до Берліна він сказав про те, що західний світ може відмовитися від діалогу з Росією щодо безпеки у разі запуску Москвою сценарію військової операції проти України.

читайте такожУкраїна - велика держава: Зеленський відповів Байдену на слова про "незначне" вторгнення Росії"Можливість працювати з США і нашими союзниками і партнерами у Європі для того, щоб визначити майбутнє і нашу спільну безпеку, буде зведена нанівець у разі російської агресії проти України", - зазначив Блінкен.

За його словами, шанси на врегулювання кризи навколо української держави найближчими тижнями є. Цьому може посприяти встановлення взаєморозуміння між сторонами в комплексі з відведенням військ Росії від українських кордонів.

"Ми можемо поліпшити наше взаєморозуміння, і це, в поєднанні зі зверненням назад нарощування Росією військових сил біля українських кордонів, виведе нас з кризи найближчими тижнями", - вважає американський чиновник.

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Також він підкреслив, що агресія Москви проти України лише посприяє зміцненню Північноатлантичного альянсу, у той час, коли світу не потрібен новий конфлікт в умовах пандемії COVID-19 та кліматичних змін.

Загроза військового вторгнення Росії в Україну

В адміністрації Джо Байдена раніше заявили про те, що розвідка США повідомила про можливі плани Росії щодо здійснення провокації на Донбасі. Йдеться про напад на бойовиків "ЛДНР" "під чужим прапором". Маневр можуть використовувати як привід для прямого військового вторгнення в Україну.

Журналісти CNN з посиланням на дані Міноборони України опублікували статтю, у якій мова йшла про те, що Росія сконцентрувала більше 127 000 військ біля кордонів України. Як вважають у відомстві, росіяни можуть завдати ракетних ударів по стратегічно важливих об'єктах.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що війська РФ знаходяться в прикордонних з Україною районах через нібито напружену ситуацію у регіоні та у зв'язку з діями НАТО. Він назвав пересування військових підрозділів "запобіжними заходами".

Глава Білого дому Джо Байден попередив президента Росії Володимира Путіна про те, що якщо Москва піде новою війною проти України, на державу очікують небувалі санкції. У такому випадку російські банки не зможуть працювати з доларом, і обстановка стане катастрофічною.

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