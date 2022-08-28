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Війна в Україні стала для Путіна провалом за всіма напрямками - Forbes

28 серпня 2022, 09:01

Росія втратила "м'яку силу". Воєнні злочини РФ виставлено на загальний огляд. Рішучість НАТО сьогодні сильніша, ніж багато хто міг собі уявити.

Володимир Путін
Володимир Путін програв війну не лише на фронті, а й в інформаційному просторі / Фото ua.depositphotos.com

Оголошена російським диктатором Володимиром Путіним "спеціальна військова операція", а по суті війна проти України виявилася стратегічним провалом майже за всіма параметрами. Кремль просто проігнорував основи війни та зробив ставку на грубу силу, недооцінивши рішучість і здатність українців до опору.

Видання Forbes перерахувало озвучені аналітиками The Atlantic Council уроки, які військові і політики миру повинні винести після півроку війни в Україні.

Зокрема, заступник директора Євразійського центру the Atlantic Council Мелінда Харінг вважає: коли Україна каже, що їй щось потрібно, це прохання має підстави, і Сполучені Штати повинні його без вагань виконати.

"З першого дня війни адміністрація Байдена ніяк не могла вирішити, чи ділитися з Україною розвідданими в реальному часі, чи відправляти важке озброєння, чи відправляти великі пакети фінансової допомоги. Українці знову і знову доводять, що сумніви США та союзників безпідставні. За допомогою західних розвідданих вони відбили у ворога аеропорт в Гостомелі, знищили десятки російських генералів і втопили крейсер "Москва". За допомогою американської зброї ЗСУ витіснили росіян з околиць Києва. За допомогою американських високоточних РСЗВ вони вразили десятки важливих цілей", - нагадала аналітик.

У свою чергу, науковий співробітник, експерт оборони переднього краю центру стратегії та безпеки імені Скоукрофта Арун Айер заявив: події в Україні показали, що не можна ігнорувати основи гібридного протистояння.

"Гібридна війна - не ніж, а скальпель. Її потрібно вести з хірургічною точністю, а це вимагає довіри до розвідданих, навіть якщо розвідка повідомляє погані новини. Російська авторитарна модель управління до цього погано адаптована. Це ж призвело до втрати контролю над інформаційним фронтом", - вважає аналітик.

Воєнні злочини Росії виставлено на загальний огляд, їх засудили всі, крім найстійкіших союзників Кремля. Рішучість НАТО сьогодні сильніша, ніж багато хто міг собі уявити. Росія втратила "м'яку силу".

"Багато в чому це результат того, що Кремль ігнорував основи війни та не вивчив уроки недавніх конфліктів США в Афганістані, Іраку та інших країнах. В першу чергу це поганий аналіз розвідданих, ставка на грубу силу, недооцінка рішучості й здатності суперника до опору", - зазначив Айер.

На думку експерта, США та їхні союзники повинні вивчити всі ці помилки Росії та використовувати їх у протистоянні гібридним війнам.

Коли закінчиться війна в Україні

Вирішальний період у війні Росії проти України настане восени. Взимку інтенсивність бойових дій може істотно знизитися, а потужні бойові дії можуть відновитися навесні 2023 року. Про це заявив представник ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький.

Екскомандувач силами США в Європі Бен Ходжес вважає, що Україна до кінця року могла б відкинути російських окупантів на позиції 23 лютого. Однак для цього потрібно, щоби Захід постачав зброю в достатніх обсягах.

Радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що після 10 серпня у війні Росії проти України розпочався новий етап, який може тривати близько 2-3 місяців, тобто до зими. Впродовж даного періоду ЗСУ та російські війська будуть завдавати ударів по позиціях один одного різним озброєнням. Однак просування не буде. В українських підрозділів більше шансів, ніж у окупантів, через наявність американських далекобійних ракетних систем HIMARS.

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