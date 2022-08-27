Якщо Путіну не вдасться втягнути Україну в "діалог", він перейде до війни на виснаження – Подоляк

Україну не влаштовують умови Росії щодо перемовин - Подоляк / Колаж УНІАН, Офіс президента

Якщо президенту Росії Володимиру Путіну не вдасться втягнути Україну в так звані "перемовини", він перейде до війни на виснаження. Для поліпшення перемовної позиції Москва може відправити мігрантів на кордони країн ЄС або ж планувати терористичні атаки на об'єкти інфраструктури європейських країн. Кремль маніпулюватиме і моделювати "втому від війни" на Заході. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Як повідомляє пресслужба Офісу президента, чиновник розповів про те, що якщо Путіну не вдасться втягнути Україну в, мовляв, "перемовини", він, швидше за все, зосередиться на війні на виснаження. Українська держава і суспільство однозначно проти діалогу на умовах Москви.

"Президент Зеленський однозначно проти (перемовин) і українське суспільство так само непохитне, тому що ми повністю усвідомлюємо ризики цього процесу", - зазначив Подоляк.

За його словами, Москва намагатиметься досягти зниження рівня підтримки Києва з боку Заходу і посилити свою перемовну позицію.

"Вони почнуть закулісно маніпулювати настроями, провокувати втому від війни", - додав він.

Крім того, Подоляк припустив, що Росія може перейти до створення кризових ситуацій у Європі. Мова може йти про відправку мігрантів на кордони країн Євросоюзу або планування терактів на об'єктах інфраструктури.

Також Михайло Подоляк підкреслив, що Україні потрібно більше озброєнь для того, щоб переломити ситуацію на полі бою на свою користь.

Війна Росії проти України

Секретар РНБО Олексій Данілов раніше заявив, що Україна не піде на територіальні поступки Росії. Такий сценарій передбачає перенесення війни на майбутнє. Україна збирається відновити свою територіальну цілісність у кордонах на 1991 рік.

Радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що на війні РФ проти України почалася четверта фаза. На його думку, вона триватиме 2-3 місяці до зими. Згідно з прогнозом Арестовича, на просування військ очікувати не слід - сторони наноситимуть удари по позиціях один одного.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України сказали, що осінь може стати вирішальним періодом на війні Москви проти Києва. У вересні-жовтні можлива активізація бойових дій. У листопаді інтенсивність боїв може знизитися. Не виключено, що навесні 2023 року буде знову гаряча фаза війни.

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