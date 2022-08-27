Очікує на "втому" українців, щоб перейти в наступ: у США розкрили плани Путіна щодо України

Путін будує плани щодо захоплення України і "приєднання" її до Росії - Пентагон / Колаж УНІАН

Президент країни-агресорки Росії Володимир Путін не відмовляється від плану щодо повного захоплення України. Кремль продовжив терміни війни, оскільки росіянам не вдалося реалізувати початкових завдань. Він очікує на нібито виснаження ЗСУ і втому від війни союзників Києва на Заході. Якщо буде така ситуація, Москва посилить свій наступ. Про це заявив заступник міністра оборони США Колін Каль.

Як повідомляє пресслужба Пентагону, він розповів про те, що згідно з даними американців, Путін не залишає своїх планів щодо повної окупації України, повалення влади в Києві і, мовляв, "повернення" української держави до складу "нової російської імперії".

Москва продовжила терміни війни з Україною, тому що початкові плани реалізувати не вдалося.

"Як ми бачимо, Путін не відмовився від своїх спільних стратегічних цілей щодо захоплення більшої частини України, повалення влади, повернення України до складу нової російської імперії. Що він зробив - це продовжив терміни на знак визнання того, що він відхиляється від плану", - пояснив ситуацію Каль.

За його словами, наразі Путін очікує на реалізацію двох бажаних в Кремлі сценаріїв – мовляв, виснаження сил оборони України і втому Заходу від війни, а також високих цін на енергоносії.

І тоді Москва може посилити свій наступ.

Війна Росії проти України

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов раніше сказав, що Україна не піде на територіальні поступки Росії. Київ не хоче перенесення війни на майбутнє. Українська держава має намір повністю відновити свою територіальну цілісність у кордонах на 1991 рік.

Радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що війна Росії з Україною увійшла в четверту фазу. На думку Арестовича, вона триватиме 2-3 місяці до зими. Згідно з його прогнозом, на просування військ очікувати не слід. Війська наноситимуть удари по позиціях один одного.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України вважають осінь вирішальним періодом на війні Москви проти Києва. У вересні-жовтні можлива активізація бойових дій. У листопаді інтенсивність боїв може знизитися. Навесні 2023 року знову очікується гаряча фаза війни.

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