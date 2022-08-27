Восени настане вирішальний період у війні, новий виток ескалації буде навесні 2023 - Скібіцький

Як довго триватиме війна в Україні, спрогнозував Вадим Скібіцький / Фото УНІАН, РБК Україна

Вирішальний період у війні Росії проти України настане восени. Взимку інтенсивність бойових дій може істотно знизитися, а потужні бойові дії можуть відновитися навесні 2023 року. Про це заявив представник ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький.

За його словами, вересень і жовтень будуть гарячими, варто очікувати активних бойових дій. Однак, починаючи з листопада, через погіршення погодних умов інтенсивність боїв може впасти. При цьому активні дії на полі бою будуть продовжаться і взимку.

"Вони (бойові дії, – ред.) можуть бути не такі активні, однак ми маємо досвід застосування збройних сил РФ проти нашої Сумської та Чернігівської областей минулої зими. Попри те, що вони звідти втекли, біля наших кордонів на території Росії зберігається близько чотирьох батальйонно-тактичних груп", - сказав Скібіцький в інтерв'ю РБК-Україна.

Представник ГУР підкреслив, що протягом зимового періоду російські окупанти будуть вести бойові дії для того, щоб тримати в напрузі Збройні Сили України. Крім того, країна-агресор спробує дестабілізувати внутрішню ситуацію в країні, використовуючи фактор енергетичних ресурсів.

В українській розвідці сподіваються, що заплановані Україною заходи матимуть успіх, а всі задумки РФ проваляться.

"Попри те, що нам недостатньо тих ресурсів, які у нас є, нам допомога надходить, ми плануємо бойові дії. Ми вражаємо їхні пункти управління, склади боєприпасів, живу силу", – розповів Скібіцький.

При цьому в російській армії спостерігається падіння морального духу солдатів. Крім того, укомплектованість деяких підрозділів Російської Федерації, які брали участь у бойових діях з лютого, зараз становить 30%. Це нижче будь-яких необхідних показників. У розвідці припускають, що рано чи пізно Кремлю доведеться оголошувати загальну мобілізацію.

Коли закінчиться війна в Україні

Радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що після 10 серпня у війні Росії проти України розпочався новий етап, який може тривати близько 2-3 місяців, тобто до зими. Впродовж даного періоду ЗСУ і російські війська будуть наносити удари по позиціях один одного різним озброєнням. Однак просування не буде. В українських підрозділів більше шансів, ніж у окупантів, через наявність американських далекобійних ракетних систем HIMARS.

Екскомандувач силами США в Європі Бен Ходжес вважає, що Україна до кінця року могла б відкинути російських окупантів на позиції 23 лютого. Однак для цього потрібно, щоб Захід постачав зброю в достатніх обсягах.

Тим часом президент країни-агресора Росії Володимир Путін ухвалив рішення збільшити чисельність російської армії, оскільки війна в Україні може стати затяжною. Війська загарбників зазнали великих втрат на полі бою, пише The New York Times. Журналісти не виключають, що бойові дії затягнуться до наступної зими або навіть довше.

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