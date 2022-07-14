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Війну припиняти не мають наміру: в РФ висловилися про "спецоперацію" в Україні

14 липня 2022, 14:03

У Кремлі наполягають на продовженні так званої "спеціальної операції" та вірять, що всі її завдання будуть виконані. Про які завдання йдеться - незрозуміло.

Марія Захарова
Марія Захарова заявила, що РФ продовжить "спецоперацію" в Україні / скріншот

Офіційний представник Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова заявила, що Росія не збирається припиняти війну проти України.

За її словами, в Кремлі наполягають на продовженні так званої "спеціальної операції" і вірять, що всі її завдання будуть виконані. Втім, про які саме завдання йдеться, Захарова не уточнила.

Речниця російського МЗС додала, що всі прагнення США та їхніх союзників зміцнити боєздатність України нібито ні до чого не призведуть.

"Як би не намагалися Сполучені Штати Америки та їхні союзники зміцнити боєздатність київського режиму, як неодноразово заявляло російське керівництво, "спеціальна військова операція", що проводиться Росією, буде продовжена і всі поставлені керівництвом країни цілі та завдання будуть виконані", – заявила Захарова.

Тим часом, попри заяви речниці МЗС РФ про те, що західна зброя ні на що не впливає, російські окупанти панікують через величезні втрати. Як розповів 13 радник глави Офісу президента Олексій Арестович, за тиждень з американських реактивних систем залпового вогню HIMARS по окупантах було завдано понад 50 ударів. Не було жодного промаху, всі удари були результативними.

У свою чергу, українські спецслужби заявляють, що передові підрозділи російських окупантів вже тривалий час на оперативному рівні постачають додатковими порціями наркотичних анальгетиків. Офіцери на місцях рекомендують бійцям робити ін'єкції безпосередньо перед наступами, щоб вгамувати паніку. У багатьох російських військових вже сформувалася серйозна наркотична залежність.

Нова заява Путіна про війну в Україні

7 липня російський диктатор Путін на зустрічі з фракціями Державної Думи заявив, що Російська Федерація нібито ще "всерйоз не починала" війну проти України, але "чим далі, тим складніше з Москвою буде домовитися".

Водночас Путін стверджує, що сама Росія начебто не відмовляється від мирних переговорів з Україною.

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков також вважає, що Росія використала лише невелику частину своїх військових можливостей, а Путін нібито "апелював до тих заяв, які звучать із західних країн і Києва, про те, що Київ на полі бою буде рухатися аж до перемоги".

Як повідомляв Главред, експерти описали три сценарії закінчення війни в Україні. Зокрема, це багаторічний затяжний конфлікт, динамічна розв'язка або завершення війни до кінця року.

Інші новини:

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