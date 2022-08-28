Путін змінив цілі щодо війни з Україною і має намір захопити Донецьку область – експерт

Путін збирається окупувати Донецьку область - експерт / Колаж УНІАН, Reuters

Президент Росії Володимир Путін скорегував цілі на війні проти України і має намір окупувати Донецьку область. Ймовірно, зараз росіяни спробують захопити Бахмут, Авдіївку, Краматорськ та Слов'янськ. Про це заявив експерт з питань безпеки Іван Варченко.

У ефірі телеканалу Freedom він розповів про те, що на даний момент Росія сконцентрувалася на захопленні Донеччини. Противник спробує окупувати Бахмут, Авдіївку, Краматорськ і Слов'янськ.

"Можна прогнозувати, що, звичайно, і Бахмут, і Авдіївка наша, і Краматорськ разом зі Слов'янськом будуть наразі основною ціллю російського режиму", - зазначив Варченко.

Також він додав, що російським пропагандистам стає все складніше знайти риторику для пояснення дій свого військового командування в Україні. Вони думали, 31-ї річниці Незалежності України не буде, проте окупантам не вдалося досягти своїх "цілей". Причому вони не можуть сказати, коли загарбникам, мовляв, вдасться реалізувати такі "завдання".

У той же час, пропагандистам все важче підбирати слова для того, щоб пояснити росіянам, що робить командування РФ в Україні.

"І тому, звичайно ж, вони намагаються щось вигадати. Ось зараз вони говорили про велику "гуманістичну" місію російського народу. Бачте, вони нібито не хочуть вбивати мирне населення. Після того, як вони вбили десятки тисяч українських громадян", - підкреслив Іван Варченко.

Війна Росії проти України

Секретар РНБО Олексій Данілов раніше заявив, що Україна не піде на поступки Росії щодо територій. Київ не збирається переносити війну на майбутнє. Тому українська держава має намір повністю відновити свою територіальну цілісність.

Радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що розпочалася 4-а фаза війни Росії проти України. На його думку, етап може тривати близько 2-3 місяців до зими.

За словами Арестовича, особливого просування не буде, але війська наноситимуть удари по позиціях один одного.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України вважають, що визначальний момент на війні буде восени. У вересні-жовтні може відбутися активізація бойових дій. У листопаді інтенсивність боїв повинна знизитися. Навесні наступного року не виключений сценарій нової гострої фази війни.

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