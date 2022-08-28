УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Путін змінив цілі щодо війни з Україною і має намір захопити Донецьку область – експерт

28 серпня 2022, 04:30

Російським пропагандистам з кожним днем все складніше пояснювати, що їхні військові роблять в Україні, вважає Іван Варченко.

Путін війська РФ
Путін збирається окупувати Донецьку область - експерт / Колаж УНІАН, Reuters

Президент Росії Володимир Путін скорегував цілі на війні проти України і має намір окупувати Донецьку область. Ймовірно, зараз росіяни спробують захопити Бахмут, Авдіївку, Краматорськ та Слов'янськ. Про це заявив експерт з питань безпеки Іван Варченко.

У ефірі телеканалу Freedom він розповів про те, що на даний момент Росія сконцентрувалася на захопленні Донеччини. Противник спробує окупувати Бахмут, Авдіївку, Краматорськ і Слов'янськ.

"Можна прогнозувати, що, звичайно, і Бахмут, і Авдіївка наша, і Краматорськ разом зі Слов'янськом будуть наразі основною ціллю російського режиму", - зазначив Варченко.

Також він додав, що російським пропагандистам стає все складніше знайти риторику для пояснення дій свого військового командування в Україні. Вони думали, 31-ї річниці Незалежності України не буде, проте окупантам не вдалося досягти своїх "цілей". Причому вони не можуть сказати, коли загарбникам, мовляв, вдасться реалізувати такі "завдання".

У той же час, пропагандистам все важче підбирати слова для того, щоб пояснити росіянам, що робить командування РФ в Україні.

"І тому, звичайно ж, вони намагаються щось вигадати. Ось зараз вони говорили про велику "гуманістичну" місію російського народу. Бачте, вони нібито не хочуть вбивати мирне населення. Після того, як вони вбили десятки тисяч українських громадян", - підкреслив Іван Варченко.

Війна Росії проти України

Секретар РНБО Олексій Данілов раніше заявив, що Україна не піде на поступки Росії щодо територій. Київ не збирається переносити війну на майбутнє. Тому українська держава має намір повністю відновити свою територіальну цілісність.

Радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що розпочалася 4-а фаза війни Росії проти України. На його думку, етап може тривати близько 2-3 місяців до зими.

За словами Арестовича, особливого просування не буде, але війська наноситимуть удари по позиціях один одного.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України вважають, що визначальний момент на війні буде восени. У вересні-жовтні може відбутися активізація бойових дій. У листопаді інтенсивність боїв повинна знизитися. Навесні наступного року не виключений сценарій нової гострої фази війни.

Дивіться відео Главред – Жданов пояснив, чому Росія не переможе у війні проти України

Інші новини:

Володимир Путін війна на Донбасі Іван Варченко війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

04:30

Путін змінив цілі щодо війни з Україною і має намір захопити Донецьку область – експерт

03:01

Вересень 2022 буде найспекотнішим за останні 30 років - прогноз погоди на осінь в УкраїніВідео

02:15

Як позбутися плісняви на гумці пральної машини: 3 ефективних способи, які не коштують ні копійки

01:35

Військовий експерт пояснив, чому Путін популістично намагається збільшити арміюВідео

00:27

Українців змушують платити за перегляд українського футболу: причини скандалу

Реклама
00:13

У мережі розповіли, як виглядала Заворотнюк під час своєї останньої публічної появи

27 серпня, субота
23:59

Потужна "бавовна" на Херсонщині: ЗСУ влупили по ворожих базах і складах з боєприпасамиВідео

23:54

ЗСУ б'ють війська РФ під Херсоном: мости розбито, ворог в істериці намагається підтягнути силиВідео

23:34

Розповніла Ріанна вийшла в світ в шкіряній мікро спідниці

23:18

"Це хороший знак": Аксьонов і його посіпаки вивозять свої сім'ї з Криму - ДжемілєвВідео

22:49

Каменських розповіла, чому не повертається Потап

22:39

Багато постраждалих: у Румунії перекинувся автобус з українцями, які поверталися додому

22:17

Танки, ЗРК Бук і війська: РФ перекидає на війну з Україною новий армійський корпус - CITВідео

21:43

Путін зобов'язав українців в РФ здати відбитки пальців та перевіритись на наявність інфекцій

21:32

Прикмети на 28 серпня: які 8 заборон не можна порушувати на Успіння Пресвятої БогородиціВідео

21:17

Армія України готується звільняти свої землі, війська РФ посилюють оборону - ГУРВідео

21:05

У Москві спалили автомобіль топ-чиновника Генштабу: відповідає за військову цензуру

20:08

Очікує на "втому" українців, щоб перейти в наступ: у США розкрили плани Путіна щодо УкраїниВідео

19:58

В Угорщині продовжують слухатися Путіна: Росатом почне там будівництво атомних реакторівВідео

19:41

Скабєєва прокоментувала чутки про розлучення з Поповим

Реклама
19:29

Кремль близький до того, щоб зробити фінальну і фатальну помилкуПогляд

19:27

Пугачова розповіла, чим займатиметься в Росії після повернення

19:13

Словаки підписали договір з чехами і поляками, що відкриває дорогу до передачі Україні МіГ-29

19:04

Якщо Путіну не вдасться втягнути Україну в "діалог", він перейде до війни на виснаження – ПодолякВідео

18:50

Успіння Пресвятої Богородиці 2022: душевні листівки, картинки і слова до важливої дати

18:46

Під Маріуполем окупанти організували "дитячий табір", де вчать вбивати українців – радник мераВідео

18:38

Ексглава МЗС Австрії порівняла європейських дипломатів із селянами, які "принижуються" перед Путіним

18:11

"Поїхали з РФ - гнилиці": путініст-актор Никоненко розплювався жовчю на адресу Галкіна і Хаматової

18:08

РФ провалює плани щодо захоплення Донбасу, часом ворог не може пройти навіть 100 м на добу – ГайдайВідео

17:49

Україна отримає підводні дрони: як вони працюють і для чого потрібніВідео

17:33

Під Мелітополем вчинив самогубство колаборант-"начальник поліції" - ЗМІ

17:21

Вдарить по здоров'ю: чому не можна носити золото та срібло разом

17:02

В Україні дозволили виїжджати за кордон ще одній категорії чоловіківВідео

16:57

На Заході просувають угоду з Путіним, але Україна не піде на заморозку війни - ДаніловВідео

16:33

Хотів натиснути на Путіна: Піонтковський заявив, що Дугін "особисто брав участь у вбивстві доньки"Відео

16:28

ЗСУ знищили переправу росіян під Антонівським мостом, запуск якої анонсував зрадник СтремоусовВідео

16:20

Китайський буддійський монастир може стати притулком для Путіна - російський опозиціонерВідео

16:03

"Вата в центрі Києва": у столиці продавчиня аптеки відмовилася обслуговувати клієнтку українською

15:54

Вибухи в Криму спричинили паніку в окупантів, у Шойгу наказали засекретити інформацію - ГУРВідео

15:44

Заспівав "Ой у лузі червона калина": у Криму затримали патріота України за "дискредитацію армії РФ"Відео

Реклама
15:34

У Росії відбулась спроба внутрішнього перевороту: режим Путіна може "посипатись" - ПіонтковськийВідео

15:23

"Рейтинг такий чесний, як референдум в Криму": в РФ висміяли"намальовану" популярність ПутінаВідео

15:11

Алла Пугачова повернулася в Росію і потрапила на відеоВідео

15:09

Лимонна вода для орхідей: як приготувати чарівний еліксир для росту і суперцвітіння

14:58

"Він на війні і мені страшно": Ада Роговцева показала свого онука

14:54

Армія України накопичує озброєння і у вересні може піти в контрнаступ – ЖдановВідео

14:47

Шкіра та кістки: російська актриса Ходченкова злякала зовнішнім виглядом

14:46

У Зеленського пояснили, чим зобов'язана закінчитися війна РФ проти України

14:00

85-річний сумчанин продав квартиру з дачею, а гроші віддав на потреби ЗСУВідео

13:46

"В РФ постійно тренуються розгортати ядерну зброю": у розвідці попередили про загрозуВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Гороскоп
Гороскоп на тижденьГороскоп тароГороскоп на серпеньГороскоп на сьогодніГороскоп на завтра
Персони
Олег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк Фейгін
Синоптик
Прогноз погодиПогода на два тижніПогода на серпеньПогода осіньМагнітна буря
Свята
Вихідні у вересніМаковія 2022День НезалежностіЯблучний Спас
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіски
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти