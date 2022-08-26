'Триватиме 2-3 місяці до зими': Арестович заявив про початок четвертого етапу війни в Україні

Третій етап війни Росії з Україною завершився 10 серпня - Арестович / Колаж УНІАН, Reuters

У війні Росії проти України після 10 серпня розпочався новий етап, який може тривати близько 2-3 місяців до зими. Протягом цього періоду ЗСУ і російські війська наноситимуть удари по позиціях один одного різним озброєнням. Однак просування не буде. В українських підрозділів більше шансів, ніж у окупантів, через наявність американських далекобійних ракетних систем HIMARS. Про це заявив радник Офісу президента Олексій Арестович.

У інтерв'ю журналістці Юлії Латиніній він розповів про те, що перший етап війни тривав з 24 лютого, коли Росія повномасштабно напала на Україну, до витіснення окупантів РФ з північних областей.

Другий етап - окупація Лисичанська та Сєвєродонецька.

Третій етап, як вважає Арестович, це спроби окупантів організувати наступ на Миколаїв і Кривий Ріг – з 10 липня по 10 серпня.

Наразі, за словами радника Банкової, розпочався наступний етап.

"Четвертий етап війни триватиме два-три місяці до зими", - пояснив він.

За словами позаштатного радника ОП, в цей період ЗСУ і війська РФ "стоятимуть на місці і лупитимуть один одного, чим можуть".

Він вважає, що в України більше шансів у такій боротьбі через наявність американських реактивних систем залпового вогню HIMARS.

"Але в нас шанси набагато кращі з тієї простої причини, що ми маємо HIMARS, а вони (армія РФ) не мають", - підкреслив Олексій Арестович.

Війна Росії проти України

Секретар РНБО Олексій Данілов раніше казав, що Україна не має наміру йти на поступки Росії щодо територій. Київ не збирається переносити війну на майбутнє. Тому українська держава планує відновити свою територіальну цілісність у кордонах 1991 року.

У розвідці Міноборони України попередили про можливе загострення війни вже найближчим часом. Москва поки що не збирається виводити свої окупаційні війська, однак ЗСУ чітко ставлять перед собою завдання звільнення захоплених територій.

Президент Володимир Зеленський не виключив можливості продовження перемовин України та Росії. Однак у Києва є умова, яка полягає у виведенні російських військ з окупованих українських територій.

Дивіться відео Главред - Арестович заявив, що Росії нічого протиставити далекобійним HIMARS

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