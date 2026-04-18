Війна може затягнутися: з’явився тривожний прогноз не на один рік

У Росії ситуація стрімко погіршується, і люди цим незадоволені, каже Володимир Мілов.

https://glavred.net/world/voyna-mozhet-zatyanutsya-poyavilsya-trevozhnyy-scenariy-ne-na-odin-god-10757606.html Посилання скопійоване

Війна може затягнутися

Головне із заяв Мілова:

Чи можливе затягування війни після 2027 року

Ресурси, щоб продовжувати війну, у Росії, по суті, закінчилися

Економіст, політик, екс-заступник міністра енергетики РФ Володимир Мілов прокоментував питання про ймовірність затягування війни після 2027 року, а також її впливу на економіку країни-агресора.

"Ресурси, щоб продовжувати війну, у Росії, по суті, закінчилися. Що робити – не зрозуміло. Зараз там говорять про необхідність додруковувати гроші, щоб якось покрити потреби. А це інфляція, що дуже вдарить по кишені звичайних росіян. Немає нічого, що могло б витягнути ситуацію з ями", – підкреслив він в інтерв’ю Главреду.

відео дня

Експерт нагадав про те, що споживчі можливості росіян уже сильно скорочуються, якість життя погіршується, причому не тільки в економічному вимірі.

"Історія з інтернетом – неминучий наслідок: чим гірша економічна ситуація, тим більше невдоволення, а чим більше невдоволення, тим більше цензури та обмежень інтернету. Це циклічна річ: чим менше інтернету, тим менше може нормально працювати бізнес, а, отже, економічна активність буде ще більше скорочуватися, а, отже, невдоволення буде ще більше. Видно, що історія з інтернетом торкнулася багатьох, і дуже неполітичні росіяни багато виступають з цього приводу – з початку року просто галас стоїть", – уточнив він.

Співрозмовник зазначив, що в Росії ситуація стрімко погіршується, і люди цим незадоволені.

"Днями багато галасу наробила дуже лояльна до російської влади газета "Московський комсомолець", надрукувавши статтю, де йшлося про те, що Путін поки що хороший, але погані чиновники ведуть Росію до катастрофи. Якщо подібні висловлювання з'являються в лояльній пресі, значить, ситуація важка. Не готовий сказати, коли будуть продуктові картки, але все йде в цьому напрямку. Дуже важливо не припиняти тиск на Путіна і його систему", - додав Мілов.

Дивіться відео - інтерв'ю Володимира Мілова:

Інші новини:

Про персону: Володимир Мілов Володимир Станіславович Мілов (18 червня 1972 року, Кемерово, Росія) – російський опозиційний політик, економіст та експерт у галузі енергетики. Закінчив електромеханічний факультет Московського державного гірничого університету. 1997-2002 рр. – працював в уряді РФ. Травень-жовтень 2002 р. – заступник міністра енергетики РФ. З 2008 по 2010 рік – член політради руху "Солідарність". У 2010-2015 рр. очолював партію "Демократичний вибір". У 2021 році виїхав з Росії. Після початку повномасштабної війни РФ проти України в лютому 2022 року засудив дії режиму Путіна і був внесений до списку "іноземних агентів" у Росії. З вересня 2022 року обіймає посаду віцепрезидента з міжнародної адвокації у фонді Free Russia Foundation (Вашингтон), де займається аналізом російських санкцій та демократичних реформ.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред