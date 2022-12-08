glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Мелітополь - ключ до звільнення Криму: військовий аналітик пояснив, як ЗСУ очистить півострів

8 грудня 2022, 20:58
Після того, як буде звільнений ЗСУ Мелітополь (і, особливо, знищений Кримський міст), каже Андрій Коваленко ймовірно, відпаде потреба в штурмі Криму.
ВСУ, Крим
ВСУ, Крим / Колаж фото УНІАН

Як тільки українська армія зуміє звільнить місто Мелітополь, то це стане гігантський крок до відрізання Криму від сполучення з материковою частиною країни-агресора, Росії. Про це в інтерв'ю Главреду заявив боєць тероборони, військовий аналітик Андрій Коваленко

"Питання Криму багато в чому залежить від Запорізького напрямку. Я б не брався за прогнози по Криму до весни, але питання в тому, що Крим можливо (швидше за все, так воно і буде в підсумку) буде повернути назад без бою. Багато хто в класичному розумінні, особливо дивлячись на новини про те, що росіяни будують кілька ліній оборони на Кримському перешийку (Перекопський перешийок - Главред) і думають, що там ми будемо штурмувати півострів. Але для того, щоб розуміти стратегічну перспективу звільнення Криму, досить подивитися на Мелітополь. Ворог не просто так зараз його зміцнює - там будують кілька ліній оборони, і навіть додаткові сили з Токмака і родів і з самого Криму відтягують саме туди. Вони розуміють, що степова зона Запорізького напрямку промерзла саме до Мелітополя, що забезпечить швидкість сил переміщення ЗСУ. Щоб її знизити, росіяни будують лінії оборони, причому кругові навколо ключових трас, щоб не дати нам можливість для маневру. Тому як тільки ЗСУ звільнять Мелітополь, це означатиме відрізання Криму від сполучення з Ростовською областю. Питання води в Крим - це теж стратегічна історія. Як тільки буде повернуто контроль над водою, ми матимемо стратегічний успіх. Я не думаю, що і Кримський міст буде стояти після звільнення Мелітополя. Це - фактично військовий об'єкт, і він, швидше за все, буде зруйнований. Той же Данилов раніше про це заявляв. Якщо ЗСУ деокупують Мелітополь, забезпечують контроль над містом, а далі, за похідною, йдуть звільнення Бердянська і Маріуполя", - сказав він.

Після того, як буде звільнений ЗСУ Мелітополь (і, особливо, знищений Кримський міст), каже Коваленко, цілком ймовірно, що відпаде потреба в, власне, штурмі Криму.

"Історія з Кримом для росіян буде ще гірше Херсона. У них була достатня кількість армії (близько 20 тисяч) на правому березі Дніпра, але вони були змушені відійти, так як не могли отримувати забезпечення, а баржі і понтонні переправи логістично не допомагають армії вести оборону. Відповідно, що те, що відбуватиметься в Криму після того, як він буде відрізаний, змусить РФ звідти відійти рано чи пізно. І для цього Крим не обов'язково треба штурмувати, тому що після того, як буде звільнений Мелітополь, знищений Кримський міст, буде питанням кількох місяців. Тому що навіть перебуваючи поруч з Мелітополем, ЗСУ забезпечать повний вогневий контроль над аеродромами і Чорноморським флотом. Тому не виключено, що РФ зараз знову повернеться до ядерного шантажу. Але ми повинні пам'ятати, що Сі Цзіньпін і Джо Байден в один голос заявили про те, що ядерна зброя не повинна бути застосована більше ніколи. Росія зараз занадто залежна від Китаю, тому що саме він є одним з найбільших покупців російських енергоресурсів (в умовах санкцій)", - підсумував він.

Хто такий Андрій Коваленко

Боєць тероборони, військовий аналітик, PR-консультант, Спеціаліст з інформаційних технологій

Підрив Кримського моста

На Кримському мосту в окупованому Росією Криму 8 жовтня прогримів потужний вибух. За попередньою інформацією, сталася детонація вибухівки, яка, можливо, була закладена у вантажівку. Обвалилася частина дорожнього покриття Кримського мосту.

У засобах масової інформації з'явилися відомості, згідно з якими підрив Кримського мосту-спецоперація СБУ. Офіційно спецслужба такі відомості не підтверджує.

Британський генерал Річард Даннат вважає, що після вибуху на Кримському мосту російська влада може перейти до терору проти мирних українців і застосувати ядерну зброю. За словами експерта, Путін захоче помститися Україні.

Інші новини:

ЗСУ новини Криму війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

22:06

У МЗС Словаччини рознесли заклики до "діалогу" з РФ і нагадали про спроби говорити з Гітлером

21:52

Дружина Андрія Макаревича розповіла, чому не хоче для сина "паспорт Мордора"

21:32

У молодиці старого Петросяна у відпустці випали груди

21:31

Медведєв влаштував істерику і зробив різкий випад на адресу Зеленського через відсутність переговорів

21:02

Віру Брежнєву викрили у вагітності

Реклама
20:58

Мелітополь - ключ до звільнення Криму: військовий аналітик пояснив, як ЗСУ очистить півострівВідео

20:47

Як смачно і правильно заварювати чай: прості хитрощі, про які багато хто не знає

20:40

Ризик відключення світла в Києві на 5-7 днів: жителям столиці раджу запасатися водоюВідео

20:12

"Немає підстав": в РФ придумали безглузде пояснення, як не платити 3 млн рублів за знищених солдатівВідео

20:10

Прикмети на 10 грудня: які 2 речі заборонено робити в цей день, щоб всі гроші не розгубитиВідео

20:03

Орбакайте "прибирають" з усіх новорічних концертів

19:50

Президент України розповів про своє ставлення до Гайдая і радянських комедій

19:30

Нам показали абсолютно божевільного ПутінаПогляд

19:12

Селін Діон страждає від рідкісного невиліковного захворювання - співачка скасовує концертиВідео

19:09

Загроза наступу військ РФ на Куп'янськ: у Харківській ОВА зробили заяву про ситуаціюВідео

19:00

Таролог розповіла, чи побоюватися українцям до кінця грудня ракетних ударів ворогівВідео

18:54

"Повна поразка РФ на території України": Подоляк назвав чітку умову остаточного завершення війниВідео

18:21

Путін прагне захопити всю Україну, дайте нам танки, винищувачі і ракети ATACMS - КулебаВідео

18:18

Пугачова збирається в Росію на новорічні свята

17:52

Україна потоне в снігу і дощах, але сильно потеплішаєВідео

Реклама
17:46

"Дипломатичним шляхом": Кулеба розповів про деокупацію Криму і ДонбасуВідео

17:36

Зручно, але небезпечно: чому не можна ставити мікрохвильовку на холодильник

17:30

Росія готується до поразки у війні з Україною, одним з нових лідерів бачать Пригожина - ГУР

17:29

Гарік Харламов публічно свариться зі своєю колишньою дружиною Христиною Асмус

16:55

Захарова "напророчила" терміни закінчення війни та влаштувала істерику через військову допомогу УкраїніВідео

16:53

Повторення долі фашистської Німеччини стане для них успіхом: експерт назвав два шляхи післявоєнної РФВідео

16:48

Продюсер-зрадник Бардаш оголосив "культурну мобілізацію" на Донеччині

16:46

Група 1+1 media доєдналася до VI міжнародного форуму "Креативна Україна"

16:43

Прикмети на 9 грудня: які 3 речі не можна порушувати, щоб біду в сім'ю не залучитиВідео

16:40

Залишити відкритою або закривати: як правильно вчинити з дверцятами пралки після прання

16:34

"Клініка": Корольова з сином вразили дивною поведінкою на камеруВідео

16:27

Євробачення-2023: букмекери розповіли, хто переможе в Національному відборіВідео

16:26

Потужні танки Заходу для України: США схвалюють передачу Leopard 2 і чекають на крок від ФРНВідео

16:00

"Щоб називала мене султан": Остапчук висунув вимоги до наступної дівчини

15:55

Помста за Кримський міст: Путін напідпитку з келихом у руці назвав "причину" злочинних обстрілів УкраїниВідео

15:32

Путін програв по всіх напрямках, взимку буде можливість для наступу - генерал МілліВідео

15:30

"Пташка" Поліщук показала рідкісне фото красеня-брата

15:16

У Білому домі думають над постачанням ЗСУ касетних боєприпасів - CNNВідео

14:50

Армія України посилюється дронами: за 30 днів війська отримали 7 вітчизняних БПЛА - РезніковВідео

14:40

"Ти не один": DOROFEEVA заспіває Щедрик у незвичному дуеті та розповість про найособливіше Різдво

Реклама
13:33

"Може бути і завтра": у Кремлі зробили цинічну заяву про завершення війни в Україні

13:08

"Капітуляцію Путіна можна прийняти стоячи": Данілов жорстко відповів Меркель щодо переговорів з РФ

13:00

Гороскоп на завтра 9 грудня: Овнам - енергія, Терезам - стреси, а Рибам - лінь

12:50

Кілька десятків псковських спецназівців згоріли живцем: боєць Нацгвардії розповів про оборону Харкова

12:42

"Нема сенсу повертатися до діалогів": Олена Зеленська розповіла про спілкування з родичами з РФ

12:17

"Маємо бути разом ми": Дорофєєва і Кацурін випустили спільний трек і кліп на ньогоВідео

12:17

З'явилося відео, як хворого Баскова водять під рукиВідео

11:49

Росія отримала стусана під зад: Узбекистан відмовився від "газового союзу" з РФ

11:48

Це фіаско, диктатор: Путін став "невдахою року" за версією PoliticoВідео

11:41

Гороскоп Таро для Левів на 2023 рік: коли чекати подарунки долі, а коли - хороші грошіВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиНовини телеграм
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Рецепти
Новий рік 2023ЗакускиКонсервація на зимуПрості страви
Мода та краса
Модні зачіскиНоворічний манікюрЖіночі стрижкиФарбування волосся
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти