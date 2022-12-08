Мелітополь - ключ до звільнення Криму: військовий аналітик пояснив, як ЗСУ очистить півострів

Після того, як буде звільнений ЗСУ Мелітополь (і, особливо, знищений Кримський міст), каже Андрій Коваленко ймовірно, відпаде потреба в штурмі Криму.

ВСУ, Крим / Колаж фото УНІАН

Як тільки українська армія зуміє звільнить місто Мелітополь, то це стане гігантський крок до відрізання Криму від сполучення з материковою частиною країни-агресора, Росії. Про це в інтерв'ю Главреду заявив боєць тероборони, військовий аналітик Андрій Коваленко

"Питання Криму багато в чому залежить від Запорізького напрямку. Я б не брався за прогнози по Криму до весни, але питання в тому, що Крим можливо (швидше за все, так воно і буде в підсумку) буде повернути назад без бою. Багато хто в класичному розумінні, особливо дивлячись на новини про те, що росіяни будують кілька ліній оборони на Кримському перешийку (Перекопський перешийок - Главред) і думають, що там ми будемо штурмувати півострів. Але для того, щоб розуміти стратегічну перспективу звільнення Криму, досить подивитися на Мелітополь. Ворог не просто так зараз його зміцнює - там будують кілька ліній оборони, і навіть додаткові сили з Токмака і родів і з самого Криму відтягують саме туди. Вони розуміють, що степова зона Запорізького напрямку промерзла саме до Мелітополя, що забезпечить швидкість сил переміщення ЗСУ. Щоб її знизити, росіяни будують лінії оборони, причому кругові навколо ключових трас, щоб не дати нам можливість для маневру. Тому як тільки ЗСУ звільнять Мелітополь, це означатиме відрізання Криму від сполучення з Ростовською областю. Питання води в Крим - це теж стратегічна історія. Як тільки буде повернуто контроль над водою, ми матимемо стратегічний успіх. Я не думаю, що і Кримський міст буде стояти після звільнення Мелітополя. Це - фактично військовий об'єкт, і він, швидше за все, буде зруйнований. Той же Данилов раніше про це заявляв. Якщо ЗСУ деокупують Мелітополь, забезпечують контроль над містом, а далі, за похідною, йдуть звільнення Бердянська і Маріуполя", - сказав він.

Після того, як буде звільнений ЗСУ Мелітополь (і, особливо, знищений Кримський міст), каже Коваленко, цілком ймовірно, що відпаде потреба в, власне, штурмі Криму.

"Історія з Кримом для росіян буде ще гірше Херсона. У них була достатня кількість армії (близько 20 тисяч) на правому березі Дніпра, але вони були змушені відійти, так як не могли отримувати забезпечення, а баржі і понтонні переправи логістично не допомагають армії вести оборону. Відповідно, що те, що відбуватиметься в Криму після того, як він буде відрізаний, змусить РФ звідти відійти рано чи пізно. І для цього Крим не обов'язково треба штурмувати, тому що після того, як буде звільнений Мелітополь, знищений Кримський міст, буде питанням кількох місяців. Тому що навіть перебуваючи поруч з Мелітополем, ЗСУ забезпечать повний вогневий контроль над аеродромами і Чорноморським флотом. Тому не виключено, що РФ зараз знову повернеться до ядерного шантажу. Але ми повинні пам'ятати, що Сі Цзіньпін і Джо Байден в один голос заявили про те, що ядерна зброя не повинна бути застосована більше ніколи. Росія зараз занадто залежна від Китаю, тому що саме він є одним з найбільших покупців російських енергоресурсів (в умовах санкцій)", - підсумував він.

Хто такий Андрій Коваленко Боєць тероборони, військовий аналітик, PR-консультант, Спеціаліст з інформаційних технологій

Підрив Кримського моста

На Кримському мосту в окупованому Росією Криму 8 жовтня прогримів потужний вибух. За попередньою інформацією, сталася детонація вибухівки, яка, можливо, була закладена у вантажівку. Обвалилася частина дорожнього покриття Кримського мосту.

У засобах масової інформації з'явилися відомості, згідно з якими підрив Кримського мосту-спецоперація СБУ. Офіційно спецслужба такі відомості не підтверджує.

Британський генерал Річард Даннат вважає, що після вибуху на Кримському мосту російська влада може перейти до терору проти мирних українців і застосувати ядерну зброю. За словами експерта, Путін захоче помститися Україні.

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