Крики Путіна про "перемовини" із Україною - пастка: у США розкрили задум Кремля

Заяви Путіна і офіційних осіб Росії про готовність до, мовляв, перемовин із Україною – черговий маневр Кремля, вважають американські аналітики.

https://glavred.net/world/vopli-putina-o-peregovorah-s-ukrainoy-lovushka-v-ssha-raskryli-zamysel-kremlya-10519210.html Посилання скопійоване

Путін не прагне до реальних перемовин із Україною - ISW / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, ua.depositphotos.com

Риторика директора країни-агресора Росії Володимира Путіна про нібито готовність до "перемовин" із Україною – пастка. Москва хоче підштовхнути Київ до діалогу на своїх умовах, спрямованих на відторгнення територій і зміни влади в українській державі. Про це заявили аналітики американського Інституту вивчення війни.

У зведенні ISW йдеться про те, що Путін подає Україні неправдиві сигнали про нібито готовність до перемовин, а водночас насправді Москва прагне до окупації територій і зміни влади в Києві.

"Путін та інші російські офіційні особи регулярно помилково стверджували, що Кремль готовий вести перемовини, щоб припинити війну, сигналізуючи, що Кремль підтримує свої максималістські цілі, включаючи територіальні претензії і зміну режиму. Офіційні особи Кремля проштовхували цей наратив, стверджуючи, що бажає вести перемовини із Україною, імовірно, щоб змусити західних чиновників передчасно пропонувати вигідні для Росії поступки, а не брати участь у змістовних, сумлінних перемовинах", - вважають аналітики. відео дня

Також експерти акцентували увагу на тому, що українська влада не ведеться на хитрощі Кремля і готова вести перемовини із Росією тільки у тому випадку, якщо Москви виведе свої війська, в тому числі, і з захоплених Криму і Донбасу.

"ISW не помітив жодних ознак того, що Путін не зберігає свої максималістські цілі і продовжує оцінювати, що передчасне припинення бойових дій в Україні значно збільшує ймовірність відновлення російської агресії на набагато більш вигідних для Кремля умовах у найближчому майбутньому", - підкреслили в Інституті вивчення війни.

Путін "просить перемовини" в України

На саміті Великої двадцятки глава Кремля Володимир Путін відзначився новою маячнею. Зокрема, він звинуватив Україну в небажанні "вести перемовини" із агресором Росією.

"Росія ніколи не відмовлялася від мирних перемовин із Україною. Це не Росія, а Україна публічно оголосила про те, що вона виходить з перемовного процесу", - заявив Путін.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав Путіну дві умови завершення війни. Зокрема, він закликав російського директора припинити атакувати Україну і вивести свої війська.

Політичний експерт Тарас Загородній попередив про небезпеку перемовин із Росією. В інтерв'ю Главреду він сказав про те, що якщо з боку Києва з'явиться хоча б натяк на діалог з Москвою, росіяни вимагатимут ь від українців "віддати" 5 регіонів.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.