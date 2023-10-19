Подоляк - про заяви Путіна: РФ добивається капітуляції, перемовини їй не потрібні

Агресорка Росія повинна програти розв'язану проти України війну – це найоптимальніший варіант досягнення миру, сказав радник глави ОП Михайло Подоляк.

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Заяви Путіна жодним чином не пов'язані з реальними перемовинами - Подоляк / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

Так звані ініціативи директора Кремля Володимира Путіна про "перемовини" є маніпуляцією. Росії потрібен не реальний діалог, а "капітуляція" України. Для досягнення миру Москва повинна програти війну. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

В ефірі Freedom чиновник прокоментував нові спекуляції кремлівського керівника Путіна з нібито закликом до"перемовин".

"Я не знаю чому у нас все ще продовжують називати будь-які пропозиції Путіна переговорами. Ні, це ніколи не було переговорами і ніколи він не буде пропонувати Україні переговори. Він або програє війну - це найбільш оптимальний варіант виходу з цієї ситуації для світу, а не тільки для України", - сказав Подоляк. відео дня

Також він додав, що Путіну потрібно тимчасово призупинити війну, щоб підготуватися до нового етапу бойових дій і знову напасти. Путіну здається, що зовнішні позиції України слабшають через ситуацію на Близькому Сході, тому він знову запустив свою риторику.

"Я тут не бачу слів про переговори. Він використовує ось ці слова про переговори в момент, коли йдуть якісь загострення десь. У цьому випадку це Близький Схід. Йому здається, що Україна слабшає з точки зору зовнішніх політичних позицій. Він вважає, що тут можна піддати і, напевно, хтось із російської лобістської мережі підтримає його висловлювання і відповідно будуть більше тиснути на Україну для визнання тимчасово окупованих територій російськими. А ви прекрасно розумієте, що залишити Росію в частині України – це буде наступна фаза війни – фаза накопичення ресурсів і внутрішнього розшарування України, внутрішні терористичні атаки тощо", - підкреслив Михайло Подоляк.

Путін "просить перемовин" в України

Глава РФ Володимир Путін заклянчив в України "перемовини" і вибухнув абсурдною "погрозою" 15 вересня на зустрічі з керівником Білорусі Олександром Лукашенком. Він поскаржився на Київ, який не збирається вести жодних перемовин з Москвою на умовах агресора.

За місяць Путін знову попросив у України "перемовини". При цьому він виступив за їхню реалізацію на основі так званого мирного плану Китаю, в якому немає жодного засудження російської військової агресії і вимоги виведення окупаційних військ із українських територій.

18 жовтня на пресконференції в Пекіні Путін вибухнув тирадою творів і абсурду. Зокрема, він вигадав нібито сигнали Києва про "перемовини" із Москвою і натякнув на "діалог". Путін розмріявся, щоб українська влада сіла за стіл перемовин із представниками кремлівської влади.

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