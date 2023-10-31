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Після цього почнуться переговори: експерт пояснив головну мету Путіна

Юрій Берендій
31 жовтня 2023, 12:09
Головна мета російського командування - повне захоплення Донецької області. За словами експерта, після цього Росія спробує заморозити війну.
Путин
Експерт пояснив головну мету Путіна на даному етапі війни / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, Міноборони РФ

Російська Федерація шукає шляхи для поповнення особового складу без оголошення мобілізації. По всій території Росії відбувається вербування зеків в різні приватні військові компанії. Це все обумовлене бажанням вищого керівництва держави-агресора захопити Україну. Про це заявив в ефірі телеканалу FREEДОМ військовий оглядач Денис Попович.

"У РФ існує політичний запит на перемогу, максимальне захоплення території для того, щоб потім спробувати досягти переговорів про заморожування бойових дій на прийнятних для Росії умовах. А для цього потрібні люди. Російська Федерація не хоче оголошувати всередині країни часткову мобілізацію і потрібно шукати шляхи для поповнення особового складу, а це й ув’язнених, зокрема на території Російської Федерації, і на окупованих територіях України. З них потім формуються штурмові частини і вони потім кидаються для наступальних дій і штурмів", — сказав Попович.

Він також розповів про відмінність між сучасною ПВК "Вагнер" і тією компанією, якою керував Євген Пригожин. За словами експерта, у цій ПВК розглядають тих, хто перейшов до офіційних структур Міністерства оборони РФ, як зрадників.

відео дня

Ворог загалом розраховує на масові атаки і намагається просуватися вперед, використовуючи "м'ясні штурми".

"Головна мета — це Донецька область, той же Бахмут, особливо Авдіївка. Щоб досягти успіху, вони кидають усі сили, перекидають резерви. Там далі загострюватимуться ситуації, їм необхідно утримати перемогу. Оскільки вони таким чином намагатимуться покласти її на карту можливості переговорів та заморожування бойових дій на умовах РФ", — зазначив експерт.

На думку Поповича, українські війська повинні завдати великих втрат російській армії під Авдіївкою, тому що це було б важливою перемогою в українській обороні.

Наступ на Авдіївку

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські війська здійснюють перегрупування під Авдіївкою в Донецькій області, і в найближчі дні очікується нова хвиля штурмів. Ситуація надзвичайно складна, вказує начальник міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

Водночас, як вказує військовий експерт Олексій Мельник, битва за Авдіївку ще не завершилася, навіть при тому, що російські окупанти за останні три дні зменшили кількість атак.

Також, російські війська зазнають великих втрат у битві за Авдіївку. Вони не здатні виконати свої намічені завдання, але при цьому не припиняють атакувати позиції Сил оборони. Ворог направляє додаткові бригади та полки на цей напрямок.

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війна в Україні Авдіївка ЗСУ
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