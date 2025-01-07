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У Франції підтверджують дезертирство українських військових на навчаннях - ЗМІ

Віталій Кірсанов
7 січня 2025, 00:11
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За словами чиновника армії Франції, серед українців "була певна кількість дезертирів, але їхня кількість залишається вкрай незначною".
дезертири
У Франції підтверджують дезертирство українських військових на навчаннях / Колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Обставини дезертирства українських військових
  • У Франції проходила навчання 155-та механізована бригада "Анна Київська"

Серед українських військових, які проходили навчання у Франції, кілька десятків дезертирували, але це явище не було масовим. Про це агентству AFP заявив представник французької армії, пише France24.

За словами чиновника армії Франції, серед українців "була певна кількість дезертирів, але їхня кількість залишається вкрай незначною з огляду на кількість людей, які пройшли підготовку".

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"Вони перебували у французьких казармах, вони мали право вийти", - додав він.

"У Франції дезертирство не є кримінально караним діянням. Якщо хтось дезертирував, французький прокурор не мав повноважень заарештовувати цю людину. Право, надане українській владі на французькій території, є всього лише дисциплінарним правом", - заявив інший чиновник телеканалу RTE.

У Франції проходила навчання 155-та механізована бригада "Анна Київська", яка зараз перебуває на Покровському напрямку, зазначає "Європейська правда".

Український журналіст Юрій Бутусов наприкінці грудня 2024 року заявив у Facebook про неналежне формування та забезпечення бригади, зокрема про проблеми з особовим складом, технікою та боєприпасами, через що вона зазнає втрат.

Державне бюро розслідувань пізніше підтвердило, що веде розслідування за статтями про перевищення повноважень і дезертирство.

За даними Бутусова, президент Володимир Зеленський під час Ставки верховного головнокомандувача взяв ситуацію щодо 155 ОМБр "Анна Київська" під особистий контроль.

Дезертирство зі служби в ЗСУ - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що в липні 2024 року в Раді в першому читанні ухвалили законопроєкт, який відкриває можливість повернення на службу військових, які вперше самовільно залишили частину (СВЧ). йдеться про перше дезертирство в умовах воєнного стану. Такі військовослужбовці зможуть звернутися до слідчого або прокурора з наміром повернутися до в/ч для продовження служби.

Згодом стало відомо, що Комітет Верховної Ради з питань оборони та нацбезпеки 7 жовтня підтримав законопроєкт про СОЧ і дезертирство. Згідно з документом, військовослужбовці, які вперше самовільно залишили військову частину, але повернулися з готовністю продовжити службу, мають бути поновлені протягом наступних 72 годин командиром в/ч.

Пізніше президент України Володимир Зеленський підписав відповідний закон. Тепер офіційно ті, хто вперше самовільно залишив військову частину або дезертирував, зможе уникнути відповідальності та добровільно повернутися до місця проходження служби.

Термін для добровільного повернення на службу військовослужбовців, які самовільно залишили частину (СВЧ), можуть продовжити. Однак точної дати ще не визначено. Про це повідомила заступниця керівника Офісу президента України Ірина Верещук.

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